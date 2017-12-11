Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109029
ALTIN
153.560
DOLAR
3.8265
STERLİN
5.1146
EURO
4.5092
Başlıkta Beşok Atlı Spor Kulubü & İlkin At Çiftliği Dostuk Kupası Engel Atlama Yarışması
Gazimağusa'da kundaklama!
Gazimağusa'da kundaklama!
Volkan Gazetesi Çarşamba gününden itibaren yeniden yayımlanıyor!
Son Dakika
Volkan Gazetesi Çarşamba gününden itibaren...
ÖLÜMLÜ KAZADA 1 TUTUKLU
ÖLÜMLÜ KAZADA 1 TUTUKLU
Flaş Haber
Gazimağusa'da kundaklama!
Kapat

Başlıkta Beşok Atlı Spor Kulubü & İlkin At Çiftliği Dostuk Kupası Engel Atlama Yarışması

Başlıkta Beşok Atlı Spor Kulubü & İlkin At Çiftliği Dostuk Kupası Engel Atlama Yarışması

11 Aralık 2017 Pazartesi 14:41
Başlıkta Beşok Atlı Spor Kulubü & İlkin At Çiftliği Dostuk Kupası Engel Atlama Yarışması
banner238

Başlıkta Beşok Atlı Spor Kulubü & İlkin At Çiftliği Dostuk Kupası Engel Atlama Yarışması

X parkuru:

1.Çağrı Yazlık-Mr.Demirel(İAÇ)

2.Eliz Chanel Behzatoğlu-Crazy Look(BASK)

3.Samed Reyhanlı-Mr.Demirel(İAÇ)

60cm parkur:

1.Naz Işıksel-Güneş(İAÇ)

2.Cemre Yükselen-Mr.Demirel(İAÇ)

3.Naz Işıksel-Miley(İAÇ)

4.Karen Çandarlı-Shayna(İAÇ)

80cm parkur:

1.Cemre Yükselen-Mr.Demirel(İAÇ)

2.Naz Işıksel-Miley(İAÇ)

3.Buğçe Çetin-Wrangler(BASK)

4.Cem Özyahyalar-Asya(İAÇ)

100cm parkur:

1.Cemre Yükselen-Mr.Demirel(İAÇ)

2.Naz Işıksel-Miley(İAÇ)

3.Cem Özyahyalar-Asya(İAÇ)

4. Buğçe Çetin Dallas (BASK)

Kudret Yarışı:

120cm Emre Çocuk-Mia(BASK)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAVA SICAKLIĞI 23 DERECEYE KADAR ÇIKACAK...
HAVA SICAKLIĞI 23 DERECEYE KADAR ÇIKACAK...
Polis Yasası komiteye geri gönderildi!
Polis Yasası komiteye geri gönderildi!
Ad Çekme İşlemi Yapıldı…İlk Sırada TDP
Ad Çekme İşlemi Yapıldı…İlk Sırada TDP

banner253

banner211

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim