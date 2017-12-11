Başlıkta Beşok Atlı Spor Kulubü & İlkin At Çiftliği Dostuk Kupası Engel Atlama Yarışması
X parkuru:
1.Çağrı Yazlık-Mr.Demirel(İAÇ)
2.Eliz Chanel Behzatoğlu-Crazy Look(BASK)
3.Samed Reyhanlı-Mr.Demirel(İAÇ)
60cm parkur:
1.Naz Işıksel-Güneş(İAÇ)
2.Cemre Yükselen-Mr.Demirel(İAÇ)
3.Naz Işıksel-Miley(İAÇ)
4.Karen Çandarlı-Shayna(İAÇ)
80cm parkur:
1.Cemre Yükselen-Mr.Demirel(İAÇ)
2.Naz Işıksel-Miley(İAÇ)
3.Buğçe Çetin-Wrangler(BASK)
4.Cem Özyahyalar-Asya(İAÇ)
100cm parkur:
1.Cemre Yükselen-Mr.Demirel(İAÇ)
2.Naz Işıksel-Miley(İAÇ)
3.Cem Özyahyalar-Asya(İAÇ)
4. Buğçe Çetin Dallas (BASK)
Kudret Yarışı:
120cm Emre Çocuk-Mia(BASK)