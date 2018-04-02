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BAŞLARI BELADA

BAŞLARI BELADA

02 Nisan 2018 Pazartesi 09:23
BAŞLARI BELADA
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FETÖ üyesi olduğu iddia edilen iki kişiyi ikamet ve çalışma izinsiz olarak çalıştıran şirketin hissedarı ile muhasebecisi de tutuklandı.

Gazimağusa’da önceki gün FETÖ terör örgütü üyeliği kapsamında Türkiye’de tutuklama kararları bulunan ve  çalışma ve ikamet izinsiz olmaksızın “Öztemur Ticaret” isimli işletmede çalışırlarken suçüstü yakalanan Ali Osman Çini ve Ali Rıza Çelikbaş’tan sonra, konu zanlıların ikamet ve çalışma izinleri olmadığını bildikleri halde işe alan, işletme sahibi Rıfat Öztemur ile işletmenin muhasebecisi Süleyman Badi Paycı’da dün çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Hissedar ile muhasebeci yandı

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis müfettiş muavini Halil Seven, 30 Mart  tarihinde  KKTC’de izinsiz ikamet nedeniyle mahkeme huzuruna çıkarılan ve aleyhlerinde 3 gün tutukluluk emri temin edilen Ali Osman Çini ve Ali Rıza Çelikbaş isimli zanlıların, çalışmakta olduğu “Öztemur Ticaret” isimli işletmenin hissedarı olan  olan zanlı 1 Rifat Öztemur ile aynı şirkette muhasebeci olarak çalılmakta olan zanlı 2 Süleyman Badi Paycı’nın, konu zanlıların çalışma izni olmadığını bildikleri halde işe aldıklarını ve “suç örten” suçunu işlediklerini söyledi. 

Bir kişi daha kaçak çalışıyordu

Aynı şirkette ikamet ve çalışma izinsiz olarak çalışan bir kişinin daha olduğunu ve halen daha arandığını aktaran Seven, soruşturmanın yeni başladığını belirterek, mahkemeden süre talep etti. Nöbetçi mahkeme, zanlıların, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmalarına emir verdi. Kaynak: Diyalog

 

kaynak:Diyalog

Anahtar Kelimeler:
Badi PaycıAli Osman ÇiniAli Rıza ÇelikbaşFetö OparasyonuTutuklu
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