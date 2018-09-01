Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başlar, hükümetin süte yaptığı zammı eleştirdi.

Başlar, “Sütün Dibi Tuttu” başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

“Son günlerde dövize endeksli artışlardan dolayı yem ve girdi fiyatları artmış durumdadır. Hükümetin almış olduğu kararla çiğ süt fiyatına zam geldi. 01.09.2018 tarihi itibariyle imalatçının aldığı çiğ süt fiyatı şöyle: İnek sütü 1,53 TL iken 1,990 TL oldu. Koyun sütü 3,40 TL iken 5,20 TL oldu. Keçi sütü 2,58 TL iken 4,00 TL oldu.

Allah üreten halkımıza ve tüketen vatandaşlarımıza kolaylık versin.”

