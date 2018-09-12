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Başlar: “Hükümet İle Hayvancılar Birliği’nin Mutabakatı Piyasada Ucuzlama Değil Pahalılığa Yol Açacaktır”

Başlar: “Hükümet İle Hayvancılar Birliği’nin Mutabakatı Piyasada Ucuzlama Değil Pahalılığa Yol Açacaktır”

12 Eylül 2018 Çarşamba 20:47
Başlar: “Hükümet İle Hayvancılar Birliği’nin Mutabakatı Piyasada Ucuzlama Değil Pahalılığa Yol Açacaktır”

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB), hükümet ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin vardığı mutabakatın piyasada “ucuzlatma değil pahalılığa yol açacağını” savundu.
SÜİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başlar yazılı açıklamasında, “Hayvancılar Birliği’nin eylemi sonrası hükümet ile varılan mutabakat sonucu süt fiyatının 1,87 TL’den imalatçıya verilmesi ve sütün ucuzlatılmış olmasını bir başarı olarak imalatçıdan süt ürünlerinin ucuzlatılması için görüş ve ilgi istendiğini” kaydetti.
Başlar, ancak bugün SÜTEK yönetim kurulunda alınan bazı kararların hiç de öyle olmadığını gösterdiğini belirterek, “Yüzde 30 oranında sütün borsaya verildiğini biliyoruz” dedi ve şunları dile getirdi:
“Bu yüzde 30 sütün taban fiyatı 2,140 TL olarak sabitlenmiş olup borsadan bu fiyat üzerinden açılıp satılmayan sütün imalatçı tarafından 2,140 TL’den alınamayacağının ortaya çıkması halinde bu süt imalatçı yüzdeliğine göre tüm imalatçılara dağıtılması zorunluluğu ortaya konmuştur.
Bu durum karşısında ucuzlatma değil daha da pahalılığa yol açacaktır.”
“Hayvancının fendi hükümeti yendi” diyen Başlar, imalatçılar olarak bugüne kadar tüm zamlara boyun eğip yükümlülüğü üstlendiklerini ancak bu saatten sonra yapmaları gerekenleri iyice tartışıp değerlendireceklerini kaydetti.
 

Son Güncelleme: 12.09.2018 23:56
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