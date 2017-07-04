Başkentin Tüm Bölgelerini Kapsayacak Üçüncü Tur “bölge Bölge Lefkoşa” Toplantıları Başladı

İLK TOPLANTI ARABAHMET BÖLGESİ’NDE YAPILDI

Lefkoşa, 4 Temmuz 17 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, başkentin tüm bölgelerini kapsayacak üçüncü tur “Bölge Bölge Lefkoşa” toplantılarının ilkini dün Arabahmet Bölgesi’nde geçekleştirdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, göreve geldiği günden itibaren aralıksız her yıl Lefkoşa’nın tüm bölgelerinde en az bir toplantı yaparak halkla buluşmaya devam eden LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 2017’nin ilk toplantısında Arabahmet Bölgesi sakinleriyle biraraya geldi.

Çetinkaya Türk Spor Kulubü tesislerinde yer alan toplantıya LTB As Başkanı, bazı LTB Meclis üyeleri, LTB yöneticileri ve Arabahmet Muhtarı Ali Sarı’da katıldı.

Harmancı 2017 yılının bölge toplantılarının, şehir yönetimi ile şehirde yaşayanların bir araya gelmesinde büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Göreve geldiği ilk günden itibaren, katılımcılık anlayışını geliştirmek için farklı uygulamalar yaptıklarını ve “Bölge Bölge Lefkoşa” toplantılarının da bunun ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Harmancı, “Lefkoşalılar söylüyor, Lefkoşalılar sesimiz olmaya devam ediyor” dedi.

“SURLARIN DIŞI NE HİZMET ALIYORSA SURLARİÇİ DE ARTIK AYNI HİZMETİ ALIYOR”

Harmancı, uzun yıllar boyunca Surlariçinin mahrumiyet yaşayan bir bölge olduğunu ve bunun herkes tarafından bilindiğini fakat 3 yıldan beridir bu anlayışın tam tersine hareket eden bir LTB yönetimi olduğunu söyledi.

Harmancı, Surlariçindeki insanlara söz verdiği gibi, üç yıldan beridir, surların dışı ne hizmet alıyorsa surlariçinin de istisnasız aynı hizmeti almaya başladıklarını vurguladı.

ASFALTLAMA, PARKTA DÜZENLEMELER, AYDINLATMA EKSİKLERİNİN GİDERİLMESİ

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 1 Milyon TL’lik asfalt ihalesi kapsamında Suriçindeki bazı sokaklarda asfaltlama çalışmalarının tamamlandığını ve bunun bölgede yaşayanlarda büyük memnuniyet yarattığını da belirtti.

Yiğitler Burcu Parkı’nın oyun gruplarının değiştirildiğini ve zemin çalışmalarının da Temmuz ayı sonunda tamamlanacağını kaydeden Harmancı, bölgenin farklı yerlerindeki aydınlatma sorunlarını büyük oranda tamamladıklarını belirtti.

Harmancı, yıkık ve tehlike arz eden binalar konusunda Eski Eserler Dairesi ile iş birliği içerisinde gerekli tedbirlerin alınmaya çalışıldığını da söyledi.

“ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NDAN ‘T’ İZNİNİN GEÇİKMEKSİZİN ÇIKARILMASINI BEKLİYORUZ”

Kültürel ve mimari değere sahip yerlerin güzergahının üzerinde bulunan mavi çizginin yeniden boyandığını ve Surlariçi’nin turizm potansiyeline yönelik farklı projelerin uygulanmaya devam edeceğini söyleyen Harmancı, bunun bir örneğinin şuanda şehirde olan ve alınacak olan "T" izni ile hem turistler hem de Lefkoşalılar için hizmet vermeye başlayacak olan Gezi Treni'ni olduğunu kaydetti.

Harmancı, izin konusunda ilgili bakanlıkla görüşmelerin yapıldığın ve gerekli iznin bakanlık tarafından kısa sürede verileceğine inandığını belirtti.

Harmancı, yerel yönetimlerde bir ilk olan ve doğum yeri, dil, din, ırk, vatandaşlık durumu farketmeksizin ihtiyaçlı bireylere yönelik günde bir kez yemek sağlayan Paylaşım Mutfağı’ndan Suriçindeki bireylerin de yararlanmakta olduğunu dile getirdi.

Paylaşım Mutfağı’nın aslında ülkede açlık olduğunun açık bir göstergesi olduğunu söyleyen Harmancı, LTB olarak bu konuda yerel yönetim olarak üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerin ve bu konularda hem devletin farklı kurumları hem de sivil toplum ile iş birliğine açık olduklarını söyledi.

Harmancı’nın konuşmasının ardından toplantıya katılan Arabahmet sakinleri hem bölge hem de LTB faaliyetlerine ilişkin görüşlerini Başkan Harmancı’ya aktardılar ve sorular yönelttiler.

(ÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI