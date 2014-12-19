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Başkent Lıons Kulübü- LTB İşbirliğinde 9 Eylül İlkokulu’na Fidan Dikildi

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, 9 Eylül İlkokulu’nda Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katılımıyla fidan dikti.

Başkent Lıons Kulübü- LTB İşbirliğinde 9 Eylül İlkokulu’na Fidan Dikildi

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, 9 Eylül İlkokulu’nda Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katılımıyla fidan dikti.

19 Aralık 2014 Cuma 15:13
Başkent Lıons Kulübü- LTB İşbirliğinde 9 Eylül İlkokulu’na Fidan Dikildi
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HER FİDANDAN BİR ÖĞRENCİ SORUMLU

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, 9 Eylül İlkokulu’nda Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katılımıyla fidan dikti.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Sultan Ünsal başkanlığındaki Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nün “İki Fidan” projesi çerçevesinde gerçekleştirdiği etkinlikte, öğrenciler kendi isimlerinin verildiği fidanları okul bahçesine dikti.

HER FİDANA BİR İSİM

Etkinlikte dikilen her fidana öğrencilerden birinin ismi verildi ve o fidandan sorumlu olması kararlaştırıldı. Böylece çocuklarda hem çevre bilincinin oluşması, hem de çevreye sahip çıkarak koruma duygusunun gelişmesi amaçlandı.

LTB Başkanı Mehmet Harmacı, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü yöneticileri, 9 Eylül İkokulu Müdürü Nidai Mesutoğlu ile öğretmenler de fidan dikiminde çocuklara yardım etti.

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Sultan Ünsal etkinlikte çocuklarda çevre bilincinin oluşması ve daha geniş kitleler ile alanlara yayılması için kulüp olarak başlattıkları çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

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