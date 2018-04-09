Başkasının Kimliğine Büründü

SAHTE BELGEYİ TEDAVÜLE SÜRMEK, BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNMEK, SAHTEKARLIKLA KAYIT TEMİNİNE TEŞEBBÜS ETMEK

08.04.2018 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş kapısında, S.A. (E-23), İngiltere’ye gitmek amacıyla, M.A. (E-43)’nın yardımı ile yurt dışından temin etmiş olduğu başka bir şahıs adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan pasaportu üzerine kendi fotoğrafını yapıştırmak suretiyle sahtelediği pasaportu görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürmek suretiyle belgede adı geçenin kimliğine bürünerek sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs etmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.