BAŞKASININ ARACINI ÇALDI, KAZA YAPTI!

Başkasına ait aracı izinsiz alıp, aşırı alkolün etkisi altında Lefkoşaya gelmeye çalışan 25 yaşındaki Kerim Rozyyev yolda kaza yaptı

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda dün gece meydana gelen kazada 25 yaşındaki Kerim Rozyyev isimli sürücü yaralandı. Sürücünün kullandığı aracı Gazimağusa’da sahibinden izinsiz aldığı ve 310 promil alkolün tesiri altında kullandığı öne sürüldü. Bariyerlere çarparak kaza yapan sürücü , hafif yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Aşırı alkollüydü

Edinilen bilgilere göre kaza dün saat 02.30 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda meydana geldi. Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya doğru FJ 664 plakalı araçla seyreden Kerim Rozyyev ,Dağ Yolu Çemberi olarak bilinen bölgeye geldiği sırada, çemberi dönemeyerek yolun solunda bulunan demir bariyerlere çarptı. Çarpma nedeniyle gerçekleşen kazada yaralanan sürücü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Rozyyev’in yapılan tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Ayrıca Demirhan Karakolu’nda görevli polis ekiplerinin yaptığı detaylı araştırmalar sonucu, Kerim Rozyyev isimli sürücünün aracı Gazimağusa’da park halindeyken sahibinden izinsiz bir şekilde aldığı ve 310 promil alkol tesiri altında kullandığı tespit edildi.

Diyalog - Onur ULAĞ