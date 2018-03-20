Başkanlık ve Kaptanlık Kupası Başak Ünal’ın

KKTC Golf Federasyonu Başkanlık ve Kaptanlık Kupasını Türkiye’ den katılan Başak Ünal kazandı

TC Golf Federasyonu Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da katıldığı KKTC Golf Federasyonu Başkanlık ve Kaptanlık Kupası Pazar günü Korineum Golf Sahası’nda gerçekleştirildi. TC Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bodrum Golf Kulübü başkanları, kaptanları ile KKTC’den ve Türkiye’den 100’e yakın golfçu mücadele etti. Turnuvanın açılışında KKTC Golf Federasyonu Golfçulara Gala yemeği verdi ve yemeğe katılan Türkiye Golf Federasyonu'na başkanı Ahmet Ağaoğlu ,Sağlık Bakanı Filiz Besim , Maliye Bakanı Serdar Denktaş yaptıkları konuşmalarında , Ülkemizde olmalarından dolayı katılımcılara teşekkür ederken , Golf oynayacaklara başarı dileklerinde bulundular.Turnuva sonrası kazananlara Korineum Golf Tesislerinde ödül töreni düzenlendi. Turnuva sonrası düzenlenen ödül töreninde dereceye giren oyunculara ödüllerini TC Golf Federasyonu Başkan Ahmet Ağaoğlu, KKTC Golf Federasyonu Başkanı Soner Yetkili, Korineum Golf Direktörü Dr. Günay Çerkez ve misafir olarak Türkiye’den gelen başkan ve kaptanlar verdi.

Soner Yetkili Teşekkür Etti

KKTC Golf Federasyonu Başkanı Soner Yetkili, müsabakalar sonrası yaptığı konuşmada başta TC Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti ve çok keyifli bir hafta sonu geçirdiklerini belirtti. Türkiye Golf Federasyonu ve kulüpleri ile başlatılmış olan olumlu ilişkilerin daha da geliştirilmesi için başkanlığı döneminde de yönetim kurulu ile birlikte çalışmalara devam edeceklerini belirten Soner Yetkili, daha sonra söz alan TC Golf Federasyonu başkanı Ahmet Ağaoğlu şunları söyledi:

Ahmet Ağaoğlu Faaliyetlerimiz Artarak Devam Edecek

Ahmet Ağaoğlu oyunlar sonrası yapılan ödül töreninde konuşan TC Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu “KKTC'li dostlarımızla maçlar yapmak bizler için çok keyifliydi. Başlattığımız bu ilişkilerin gelecek yıllarda da artarak devam etmesini hep birlikte sağlayacağız” derken önümüzdeki günlerde KKTC de Uluslararası bir etkinlik düzenlemeyi planladıklarını da söyledi.

Dereceye Giren Sporcular:

Net Kategorisi:

1.Başak Ünal 41 Puan

2.Ken Black 40 Puan

3.Hasab Kasapoğlu 38 Puan

Gross Kategorisi:

1.Colin Black 29 Puan

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