BAŞKAN SİBER HASPOLAT İLKOKULU'NU AĞIRLADI

Cumhuriyet Meclisi, Haspolat İlkokulunda eğitim gören 5.sınıf öğrencileri misafir etti. Öğretmenleri Mustafa Öksüz,Leyla Şahin ve Soydan Sakallı nezaretinde Meclise gelen öğrenciler, Genel Kurul Salonunu gezdi ve Meclisin işleyişi hakkında bilgiler aldı.Meclis Mavi Salonda öğrenciler ile biraraya gelen Cumhuriyet Meclis Başkanı Sibel Siber, öğrenciler ile sohbet etti ve sorularını yanıtladı.Öğrencilere hitap eden Başkan Siber, meclisi ziyaret etmelerinin öğrenciler için güzel bir deneyim olduğunu belirterek gelecekte ülke yönetiminde yer alacak çocukların her açıdan donanımlı olmasının önemine değindi.Siber konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde de bulunurak aldıkları eğtimin önemini ve bu eğitimin bundan sonraki yaşamlarını nasıl şekillendireceğine de değindi.Başkan Siber, öğrencilerden her zaman etraflarında gelişen olaylara karşı duyarlı olmalarını, çevre temizliğine dikkat etmelerini ve içinde yaşadıkları ülkenin değerini iyi bilmelerini diledi.