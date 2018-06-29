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Başkan Harmancı Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Yetkililerini Kabul Etti!

HARMANCI, MÜLTECİ VE KİTAP OKUMA PROJELERİNE DESTEK VERMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Başkan Harmancı Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Yetkililerini Kabul Etti!

HARMANCI, MÜLTECİ VE KİTAP OKUMA PROJELERİNE DESTEK VERMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

29 Haziran 2018 Cuma 15:58
Başkan Harmancı Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Yetkililerini Kabul Etti!

HARMANCI, MÜLTECİ VE KİTAP OKUMA PROJELERİNE DESTEK VERMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

“LEFKOŞA KANALİZASYON ANA HATTTI İHALESİNDE DEĞERLENDİRME SAFHASI”

ÇIRAKLI: “MÜLTECİLERE PSİKO SOSYAL DENGENİN SAĞLANMASINA YÖNELİK DESTEK VERİLECEK”

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Bülent Çıraklı ve Türk Kızılay yetkilisi Recep Günaydın’ı kabul etti.

LTB’den verilen bilgiye göre, görüşmede,dernek çalışmaları ve projeleri ele alındı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı görüşmede yaptığı konuşmada, en önemli ve tarihi kurumlarımızdan birisi olan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği ile beraber hareket etmekten ve ortak projelerde yer almaktan mutluluk duyacağını ifade etti.

Kütüphane kültürünün kaybedildiğini ve çocukların kitaptan uzaklaştığına dikkat çeken Başkan Harmancı, mülteciler ve çocukları kitap okumaya özendirecek projelerin derneğin çalışmaları arasında yer almasının önemli olduğunu, LTB olarak bu yöndeki projelere seve seve destek olacaklarını kaydetti.

LEFKOŞA KANALİZASYON ANA HATTI İHALESİNDE DEĞERLENDİRME SAFHASI

Harmancı, Avrupa Birliği’nin 10 Milyon Euro ile finanse ettiği, kanalizasyon alanında tarihin en büyük yatırımı sayılan Lefkoşa Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı projesinde, sunulan tekliflerin değerlendirme aşamasında olduklarını belirtti.

Ana hattın 1980 yılından beri değişmediğini belirten Başkan Harmancı, hatta Lefkoşa’nın tüm bölgelerinin bağlı olacağını, proje kapsamında tüm pompa istasyonlarının yerin altına alınacağı ve iki kilometrelik derenin de ıslahının yapılacağını ifade etti.

ÇIRAKLI

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Bülent Çıraklı ise, kurumun özelikle insani konularda barışı, sevgiyi ve hoşgörüyü yayan bir kurum olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hareket ederek, yeni yapılacak hastanenin yanına en son teknoloji ile kanın en güvenli şekilde kazanımı için ayrı bir kan ünitesi yapılacağını ifade eden Çıraklı, rutin olarak kan toplama işlemlerinin devam ettiğini ifade etti.

Çıraklı, ayrıca dernek bünyesinde gönüllü doktorların hizmet vereceği Psiko Sosyal Destek Biriminin oluşturulacağını ve bu birimin özellikle mülteci aileler ile çocuklarına psiko sosyal dengenin sağlanmasına yönelik destek vereceğini belirtti.
 

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Son Güncelleme: 29.06.2018 19:59
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