Başkan Harmancı Çalışmaları Yerinde İnceledi



Modern Yaşamın ihtiyaçlarına cevap verecek Yeni Açık Pazar Projesinde ilk adım atıldı Başkan Harmancı, Küçük Kaymaklı bölgesi Özker Özgür Caddesi üzerinde konumlandırılan Yeni Açık Pazar çalışmalarını yerinde inceledi. 12 bin 450 metrekare alanda yer alacak olan yeni açık Pazar Projesi 2 etap halinde gerçekleştirilecek. Organik pazarlar, ikinci el pazarlar, el emeği pazarları, festival ve organizasyon alanları, 105 metrekare çocuk oyun alanı, kafe-büfe ve oturma alanları, açık hava fitness alanının yer alacağı yeni Açık Pazar tamamen engelsiz olup geceleri de alışveriş yapma imkanı sunarken modern yaşamın ihtiyaçlarına eksiksiz cevap verecek şekilde başkent Lefkoşa’ya kazandırılacak.Projenin 1. etabında yapılacak çalışmalarla ilgili detaylı açıklamada bulunan LTB Başkanı Harmancı, bu kapsamda ilk olarak zemin çalışmalarının bitirileceği, perde duvarı ve korkulukların oluşturulacağını, yağmur suyu ve alan suyunun drenaj sisteminin bitirileceği, elektrik ve mekanik alt yapının sağlanacağını, çevre aydınlatmasının tamamlanacağı, tüm standart elektrik temini alt yapısının bitirileceğini anlattı.Projenin birinci etabının TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi finansmanıyla gerçekleştirileceğini ve yaklaşık 1.5 milyon TL’ye mal olacağını kaydeden Harmancı, birinci etabın ihale çerçevesinde 150 iş gününde tamamlanacağını ifade etti. “Hamitköy Mezarlığı iyleştirme çalışmaları son aşamaya geldi” LTB olarak sorumluluk bölgelerinde bulunan ve uzun yıllardır beledi yatırımlarının diğer bölgelere kıyasla daha az yapıldığı Hamitköy bölgesinde “Hamitköy Mezarlığı İyileştirme Projesi” kapsamında yapılan çalışmalarda mezarlık alanı içinde ve dışında iyileştirme çalışmalarında son aşamaya gelindi. Proje, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi finansmanı ile gerçekleştiriliyor.