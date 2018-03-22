Başkan Harmancı: Artı bir farkla, Lefkoşa farkında

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) geçtiğimiz yıl başlattığı down sendromlu bireylerle ilgili farkındalık yürüyüşünün ikincisini bu yıl da Dereboyu olarak bilinen Mehmet Akif Caddesi’nde gerçekleştirdi. LTB Gençlik Meclisi Engelsiz Masası organizasyonunda dün akşam gerçekleşen “Çorabını gey da gel” organizasyonu ile 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü festival havasında kutlandı.

Yoğun katılımlı yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu

“Gerçek Dostlar Kromozon Saymaz. Down Sendromu Hastalık Değil Farklılıktır” sloganı ile düzenlenen etkinlikte ilk olarak eski Pronto çemberi-Başbakanlık Trafik Işıkları’nın arasında yürüyüş yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katıldığı yürüyüş yüzlerce bireyin katılımı ile yapıldı. Çeşitli afişler ve sloganlar ile renklenen yürüyüşe birçok yurttaş da alkışlarla destek verdi.

Gece dans gösterileri ve müzik dinletileriyle sürdü

Yürüyüş sonrasında ise Garfield Pub’da kurulan sahnede birçok güzel etkinlik gerçekleştirildi. LTB Haspolat Çocuk Modern Dans Ekibi, LTB Engelsiz Dans Grubu gösterisi, Jimnastik Federasyonu Karma jimnastik gösterisi, Yükselen Deniz Müzik Dinletisi, Algım Lirik Dans Grubu, Nafiz Dölek ve Orkestrası ve İstanbul’dan Tomurcuk Vakfı Resim Sergisi yer aldı.

Tomurcuk Vakfı yöneticileri ve vakıf üyeleri LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya duyarlılığı nedeni ile bir plaket takdiminde de bulundu.

Başkan Harmancı: Toplumdaki farkındalığı arttırmayı beraber başardık

Gösteriler öncesinde LTB Başkanı Mehmet Harmancı LTB Gençlik Meclisi’nin bir çağrısı ile etkinliğe katılan binlere, gelemeyen ancak yüreklerini katan herkese ‘iyi ki varsınız’ diyerek teşekkür etti. Geçtiğimiz yıl LTB Gençlik Meclisi’nin ilkini düzenlediği etkinliği hatırlatarak, bu yılki katılımın daha çok olmasının toplumdaki farkındalığın uyanmaya başladığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

“Down sendromunun sadece genetik bir farklılıktır, onlar da bizlerle yaşadığını, ancak sıkıntılı bir sosyal ortamımız olması nedeni ile maalesef fark etmediğimiz, okullarda yan yana oturamadığımız birçok arkadaşımızın olduğu artık fark edilmeye başladı. Geçtiğimiz yıla göre de farkındalık çok ciddi şekilde arttı. Bunu hepiniz yarattınız, bu gece de müthiş bir farkındalık etkinliği oldu” diyen Harmancı, farkındalık sağlandığına göre bir sonraki aşamaya geçilme zamanının geldiğini söyledi.

“Artık özel gereksinimli bireylerin eğitim hakkını garanti altına almalıyız”

Bu aşamayı ‘Hem yerelde, hem de merkezi hükümet nezlinde bazı girişimlere başlamak’ olarak ifadelendiren Başkan Harmancı, her şeyden önce özel gereksinimli bireylerin eğitim hakkını garanti altına almak gerektiğine vurgu yaptı.

Başkan Harmancı, Engellemeyen Lefkoşa Komisyonu’na, belediye meclisinde katkı koyanlara ve ekip arkadaşları ile birlikte başkanı Çelen Çağansoy’a teşekkür ederken, aynı teşekkürü hiçbir katkı beklemeden büyük emekler ortaya koyan LTB Gençlik Meclisi’ne ve bunun oluşmasında önemli katkısı bulunan Münür Öztürk’e de etti.

Başkan Harmancı, Bakan Çeler sayesinde bu yılki etkinlikte devleti de yanlarında hissetmelerinden duyduğu memnuniyeti de dile getirirken, sözlerini “Artı bir farkla, Lefkoşa farkında. Artı bir fark bizim değerimizdir, zenginliğimizdir” diyerek tamamladı.