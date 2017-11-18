Başkan başka Meclis üyesi başka söylüyor

Girne’de “imara aykırı” bir işlemin harcını alan belediye çalışanı, başkan ve üyeleri karşı karşıya getirdi. Belediye meclis toplantısı karıştı, yanlış işlem yapan personel istifa etti...





İş insanı Mehmet Çangar, Beylerbeyi mevkiinde Atiye-Cem Akar çiftinin Yol ve Binaları Düzenleme Yasası’na aykırı şekilde inşaat başlattığını ve yine yeşil alan içerisinde 45 metre uzunluğunda 6 metre yüksekliğinde duvar ördürerek yasaya aykırı şekilde inşaat yaptığını, Şehir Planlama Dairesi’nin de bu inşaata onay verdiğini öne sürdü. Çangar, bu hususta Girne Belediyesi’ne protesto yazısı yazdı.

Girne Belediye Meclisi Pazartesi günü yaptığı toplantıda gündem maddelerine geçmeden önce bu konuyu görüştü.

Toplantıda söz konusu dosyanın bekletilmesine ve konunun önümüzdeki hafta Belediye Meclisi toplantısında gündemli olarak yeniden görüşüleceğine ilişkin karar alınırken İmar Bölümü Sorumlusu Özge Şener ile Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve bazı meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı.

Gerginlik, İmar Bölümü Sorumlusu Özge Şener’in başkanın talimatı olmasına rağmen inşaat ruhsatına onay verdiği gerekçesi ile başladı, karşılıklı sözlerle büyüdü.

İmar Bölümü Sorumlusu Özge Şener, ertesi gün görevinden istifa etti.

Başkan başka Meclis üyesi başka söylüyor

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Belediye Meclisi’nin konuyu Pazartesi günü Belediye Meclis toplantısında gündem dışı görüştüklerini ve dosyanın bekletilmesine ilişkin karar aldığını kaydetti.

Konunun önümüzdeki hafta Belediye Meclisi toplantısında gündemli olarak yeniden görüşüleceğini söyledi.

Güngördü, İmar Bölümü Sorumlusu Özge Şener’in istifa ettiği yönündeki söylemleri ise yalanladı.

Nidai Güngördü, “Belediye Meclisi toplantısında küçük bir gerginlik oldu. Özge Hanım ‘Beni Şehir Planlama Dairesi yönlendirir, ben dairenin verdiği evraka göre bir yanlışlık görmedim. Ama ruhsatı verecek olan da belediye başkanıdır’ dedi. Bir gerginlik oldu ancak istifa ettiği doğru değil” diye konuştu.

Girne Belediye Meclis Üyesi Ziya Sencer ise belediye başkanının “karar alınana kadar inşaat ile ilgili hiçbir işlem yapılmasın, izin verilmesin” şeklinde talimatı olmasına rağmen İmar Bölümü Sorumlusu Özge Şener’in ruhsatı onayladığını ve parasını da aldığını öne sürdü.

Belediye Meclis toplantısında da bu konuda bazı meclis üyeleri ve Başkan Güngördü ile Şener arasında ciddi gerginlik yaşandığını söyledi.

Güngördü: Dosyanın bekletilmesi konusunda karar aldık

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Belediye Meclisi’nin konuyu Pazartesi günü Belediye Meclis toplantısında gündem dışı görüştüklerini ve dosyanın bekletilmesine ilişkin karar aldığını kaydetti.

Konunun önümüzdeki hafta Belediye Meclisi toplantısında gündemli olarak yeniden görüşüleceğini söyledi.

Girne Belediye Başkanı Güngördü şunları kaydetti: “Mehmet Çangar’ın avukatı, Pazartesi sabah bir protesto yazısı yazdı ve bize iletti. Biz de en yakın zamanda konuyu görüşeceğimizi belirtmemize rağmen aynı akşam yapılan belediye Meclisi toplantısında gündem dışı olarak ilk bu konuyu görüştük.

Belediye olarak bir inşaata ruhsat verirken planlama onayının şartlarına ve koşullarına bakarız ve zaten dosya bize gelmeden önce de Mimar ve Mühendisler Odası’na gider. Belediye olarak biz bir yıl önce o inşaatı planlama onayına aykırılık olduğu gerekçesi ile mühürledik. İlgili dosya sahibi de inşaata devam etmedi. Yaklaşık 1 ay önce yeni bir planlama onayı getirdi ve binasında yıkacağı, yeniden düzenleyeceği yerler belirtildi. Şehir Planlama Dairesi ona ikinci bir planlama onayı verdi. Biz de Daire yetkilileri ile konuştuk. Onlar da bu düzenlemeler yapılırsa bir ruhsat alabileceğini söylediler ve yeni bir planlama onayı verdiler. Yeşil alan içerisine bir istinaf duvarı yapıldı ama ilgili dosya sahibi bu duvarı bilmeden yaptığını ve yıkmaya hazır olduğunu söyledi. Binanın bazı kısımlarının tadili için yeni bir planlama onayı aldığını söyledi. Tüm bunların ışığında Pazartesi günü yaptığımız toplantıda dosyanın bekletilmesi konusunda karar aldık. Ancak konu bu hafta Belediye Meclisi toplantısına gündemli gelecek.”

Güngördü, İmar Bölümü Sorumlusu Özge Şener’in istifa ettiği yönündeki söylemleri ise yalanladı.

Nidai Güngördü, “Belediye Meclisi toplantısında küçük bir gerginlik oldu. Özge Hanım ‘Beni Şehir Planlama Dairesi yönlendirir, ben dairenin verdiği evrağa göre bir yanlışlık görmedim. Ama ruhsatı verecek olan da belediye başkanıdır’ dedi. Bir gerginlik oldu ancak istifa ettiği doğru değil” diye konuştu.

Sencer: Dört bir taraftan işgal var

Girne Belediyesi Meclis Üyesi Ziya Sencer, Atiye Akar’ın Beylerbeyi’nde Yol ve Binaları Düzenleme Yasası’na aykırı şekilde inşaat başlattığını ve yeşil alanı işgal ettiğini, dile getirdi.

“Dört bir taraftan işgal var” diyen Sencer, Atiye Akar’a ait inşaata ilişkin planlama onayında inşaatın bodrum zemin kat ve birinci kattan oluştuğunu ancak yasal olarak 580 metrekare büyüklüğünde ev yapma hakkına sahip olmasına rağmen Akar’ın söz konusu arazi üzerinde 1460 metrekare büyüklüğünde bir inşaat başlattığını söyledi. Akar’ın yeşil alanı da işgal ettiğini söyleyen Sencer, yeşil alan üzerinde 4 metreye 45 metre uzunluğunda yüksekliği 6 metre olan bir duvar örüldüğünü belirtti.

“Başkan toplantıda elinde ne varsa savurdu”

Ziya Sencer, Pazartesi günü Belediye Meclis toplantısında konunun görüşüldüğünü ve toplantıda İmar Bölümü Sorumlusu Özge Şener ile gerek bazı meclis üyeleri gerekse Belediye Başkanı Nidai Güngördü arasında konuya ilişkin ciddi gerginlik yaşandığını ifade etti.

Sencer şunları anlattı: “Dosya inşaat sahiplerine verildi, 3 hafta onlarda kaldıktan sonra tekrardan Şehir Planlama Dairesi’ne gidildi ve bir şekilde kılıfına uyduruldu, inşaata ikinci bir onay verildi. Pazartesi günü sabah 11.00 gibi Başkan bu konunun görüşüleceğini, bu inşaat ile ilgili

Kesin bir karar alınmadan hiçbir şekilde ruhsat parası alınmaması, izin için işlem yapılmaması şeklinde talimat vermişti. Özge Hanım, 12.30’da ruhsatı onayladı, parasını da aldı. Bunun üzerine canım sıkıldı. Kendisine, akşam bu konunun görüşüleceğini bile bile ve daha inşaata ilişkin bir karar alınmadan ruhsatı neden onayladığını sordum. Onaylamadığını sadece para aldığını söyledi. Belediye Meclis toplantısında da Özge Hanım’dan konu hakkında bilgi almak istedim. 2016 yılında inşaatın mühürlendiğini söyledi. Yeşil alanın işgal edildiği söyledim, konuyu kendisine hatırlattım. Bunun üzerine bir gerginlik yaşandı.”

Ziya Sencer, Belediye Meclis toplantısında yaşanan gerginliğin boyutunu da anlattı.

Sencer şunları söyledi: “Başkan ayağa kalktı, elindekileri savurdu ve Özge Hanım’a yönelerek ‘ben bu görevden istifa edeceğim. Sen bildiğin gibi yap. Belediyeyi de sen idare et’ diye çıkıştı. Meclis üyesi bir arkadaşımız da kalktı ve ‘Madem meclis üyelerinin bu hususta hiçbir yetkisi yoktur, bizi toplantıya çağırmayın’ dedi. Ben çıktım toplantıdan. Daha sonra Özge Hanım’ın da ‘Ben istifa ediyorum’ dediğini, Başkanın da ‘Tabiî ki sen istifa edeceksin ben edecek değilim’ dediğini, gerginliğin bu şekilde devam ettiğini duydum.”

Çangar: Protesto yazısı yazdık

Mehmet Çangar, Atiye Akar’ın Beylerbeyi mevkisinde Yol ve Binaları Düzenleme Yasası’na aykırı şekilde inşaat başlattığı ve yeşil alanı işgal ettiğine ilişkin belediyeye protesto yazısı yazdıklarını kaydetti.

Çangar , “Pazartesi günü sabah Girne Belediyesi Başkanı Sayın Nidai Güngördü ile görüştük ve avukatımız tarafından bir protesto yazısı verdik. Bu yazıda Şehir Planlama Dairesi’nin konu inşaata verdiği iznin yasalara aykırı olduğunu belirttik ve belediyenin böyle bir oyuna gelip durdurulmuş inşaata dalgınlıkla tekrardan ruhsat vermemesi konusunda görüşlerimizi bildirdik” diye konuştu.

“Mimar, Atiye Akar ile işbirliği yapıyor”

Mehmet Çangar, İmar Bölümü Sorumlusu Özge Şener’in ise “disiplinsiz” davranarak inşaat sahibi Atiye Akar ile işbirliği yaptığını öne sürdü.

Çangar, “Biz protesto yazısını belediyeye sunduktan hemen sonra belediyede Mimar Özge Şener, disiplinsiz bir harekette bulunarak Atiye Akar’a durumu bildirdi ve ruhsat alındı yazısı yazacağını belirterek Akar’ı çağırdı. Ruhsat için de 170 TL para tahsil etti” iddiasında bulundu.

“Girne Belediye Meclis toplası karıştı”

Mehmet Çangar, Girne Belediye Meclis üyelerinin aynı gün akşam bir toplantı gerçekleştirdiğini ve konuyu görüştüklerini söyledi.

Çangar, söz konusu duvar inşaatının yasaya aykırı şekilde inşa edildiği ve yıkım işleminin gerçekleşmesi gerektiğini konusunda Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile belediye meclis üyelerinin görüş birliği yaptığını söyledi.

Çangar şunları anlattı: “Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile belediye meclis üyeleri yeşil alan üzerinde inşa edilen duvarın yıkılması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı, bu yıkımın gerçekleşmesi konusunda ısrar edeceklerini söylediler. İmar Bölümü Sorumlusu Özge Şener ise Atiye Akar’dan ruhsat için 170 TL tahsil ettiğini söyledi, bunun üzerine toplantıda gerginlik yaşandı. Başkan Güngördü ve belediye meclis üyeleri Şener’e büyük tepki gösterdiler. Şener, ertesi gün belediyedeki mimarlık görevinden istifa etti.”

Çangar, tüm bu yaşananlardan Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan’ı sorumlu tutarken Girne Belediye Başkanı ve belediye meclis üyelerine konuya ilişkin hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Şener: Ben hesabını veremeyeceğim hiçbir işlem yapmadım

Mimar Özge Şener, yaptığı açıklamada, belediye Meclis toplantısından öğlen saat 13.00’da haberi olduğunu ve toplantının içeriği hakkında da kendisine bilgi verilmediğini sadece bir dosya hakkında teknik olarak bilgisine başvurulacağının tarafına iletildiğini kaydetti.

Ruhsat için dosya sahibinden ödemenin ise sabah saatlerinden belediye personeli bir kişi tarafından alındığını anlatan Şener, “Ben hesabını veremeyeceğim hiçbir işlem yapmadım” dedi.

Şener şunları anlattı:

“Benim toplantı olacağından saat 13.00 gibi haberim oldu. İçerikle ilgili de bilgim yoktu. Gündem dışı bir konu görüşüleceği, teknik konularda bilgime başvurulacağı söylendi. Bir dosyanın hesabı yapıldığında ödeme alınabilir. Bu dosya için de ödeme, belediye personeli biri tarafından sabah saatlerinde alındı. Yani aslında herkes işini yaptı. Kaldı ki ödeme alınması demek ruhsatın kesin olarak verileceğinin anlamına gelmez. Şehir Planlama Dairesi’nden alınan bir onay var. Biz de belediye olarak o onayın söz konusu inşaata uyumluluğundan sorunluyuz. Eğer bu konu ile ilgili bir dava süreci olacaksa şunu belirtmek isterim ki ben hesap veremeyeceğim hiçbir işlem yapmadım. Ruhsatın imzasını da zaten başkan atar. Eğer bir uygunsuzluk varsa dosyada o ödeme geri verilebilir. Ancak Şehir Planlama Dairesi’nden alınan onaya göre ruhsat verilmesini engelleyecek bir durum yoktur.”

“İstifa ettim”

Özge Şener, ayrıca Pazartesi akşamı gerçekleşen belediye meclisi toplantısında gerginlik yaşandığını inkar etmedi. Bu konu ile ilgili çok üzerine gidildiğini öne süren Şener, İmar bölümündeki sorumluluğundan istifa ettiğini kaydetti.



Duygu Alan - Havadis