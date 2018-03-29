Başkan Arter KSD korosunu çalışma yerinde ziyaret edip onlara başarı diledi.

Kıbrıs Sanat Derneği Türk Müziği Korosu hafta sonu Alanya da özel bir gecede konser veriyor.

Kıbrıs Sanat Derneği Türk Müziği Korosu hafta sonu Alanya da özel bir gecede konser veriyor.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Antalya şübesinin davetlisi olarak Banana Otel de sahne alacak olan koroya Gazimağusa Belediyesi de Alanya Belediyesi ile birlikte destek verdi.

Başkan Arter bu akşam KSD korosunu çalışma yerinde ziyaret edip onlara başarı diledi. Koro ekbine iyi yolculuklar dileyen Arter bu tür etkinliklerin karşılıklı olarak artarak devam edeceğini açıklayan Arter belediyemiz kültür ve sanat faaliyetlerine destek vermektedir ve vermeye devam edecektir derken şehrimizi ve KKTC yi

Alanya da tanıtın dedi.