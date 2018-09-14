banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94760
ALTIN
237.001
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0609
EURO
7.1531
22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Son Dakika
22 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
FETÖ'cü tutuksuz yargılanacak
FETÖ'CÜ TUTUKSUZ YARGILANACAK
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Demirkıran mali polisi atlatamadı
DEMİRKIRAN MALİ POLİSİ ATLATAMADI
banner282

“başka Ardalar Ölmesin-2018” Uluslararası Kıte Surf Yarışması Pazar Günü Yedidalga Heaven Surf Clup’ta Yapılıyor

KARAOKÇU: “BAŞKA GENÇLERİMİZİ  KAYBETMEK İSTEMİYORUZ”

“başka Ardalar Ölmesin-2018” Uluslararası Kıte Surf Yarışması Pazar Günü Yedidalga Heaven Surf Clup’ta Yapılıyor

KARAOKÇU: “BAŞKA GENÇLERİMİZİ  KAYBETMEK İSTEMİYORUZ”

14 Eylül 2018 Cuma 17:46
“başka Ardalar Ölmesin-2018” Uluslararası Kıte Surf Yarışması Pazar Günü Yedidalga Heaven Surf Clup’ta Yapılıyor
KARAOKÇU: “BAŞKA GENÇLERİMİZİ  KAYBETMEK İSTEMİYORUZ”

ERKAN: “İÇİMİZDEKİ SIZI, YÜREĞİMİZDEKİ ATEŞ HİÇBİR ZAMAN DİNMEYECEK”

Lefkoşa, 14 Eylül 18 (.): "Başka Ardalar Ölmesin" sloganıyla düzenlenen Uluslararası Kite Surf Etkinliği’nin dördüncüsü pazar günü yapılıyor. 

Etkinlik, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Lefke Belediyesi ve Heaven Surf Club desteğinde “uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocuklarını ve gençleri spora yönelterek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak” amacıyla geleneksel olarak organize ediliyor.

Yedidalga’da yapılacak etkinlik, 16 Eylül Pazar günü 11.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Heaven Surf Club’ta saat 11.00’de başlayacak etkinlik, Foil Slalom Girls/Mans; Body Drag Warrior Girls/Mans; Free Air Girls, Free Air Mans ve Free Air Kids kategorilerinde yapılacak.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, etkinlikle ilgili basın toplantısı bugün Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) binasında gerçekleştirildi.

Basın toplantısı sırasında komisyon çalışmalarına bugüne kadar sağladığı katkılardan dolayı Başkan Hasan Karaokçu tarafından TUFAD Başkanı Ali Tümsoy’a plaket takdim edildi.

HASAN KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, yaptığı konuşmada, uyuşturucu ile mücadelede ilgili tüm kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile bütünlüklü bir mücadele içerisinde olduklarını söyledi.

“Başka Ardalar Ölmesin” sloganı ile bu yıl dördüncüsünü düzenleyecekleri Uluslararası Kite Surf Yarışması ile bir kez daha hem bu alandaki gençlere ve çocuklara yeteneklerini ortaya koyma imkanı yaratacaklarını, aynı zamanda uyuşturucu sorununu nedeniyle başka gençleri ve çocukları kaybetmek istemedikleri mesajını güçlü bir şekilde vereceklerini anlatan Karaokçu, “Bu mücadeleye kendilerini adayan Arda Erkan’ın annesi ve babasına, kite surf sporunun ülkede yaşatılıp gelişmesine büyük özverilerle katkı sağlayan Heaven Surf Club Direktörü Uğur Sayılır’a ve her zaman yanlarında olan genç sporculara teşekkür ediyoruz” dedi.


MUSTAFA ERKAN 

Arda Erkan’ın babası Mustafa Erkan, “Arda bize ‘Başka Ardalar ölmesin’ diye mesaj bıraktı. Biz de bu misyonu yürütmek üzere büyük bir mücadele içerisine girdik” ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu ile mücadele konusunda Arda’nın ölümünden sonra ivme kazanan bir süreç olduğuna işaret eden Erkan, bu mücadelenin herkesi kucaklayan bir kalkan oluşturduğuna işaret etti.

GÜLSEREN ERKAN 
Anne Gülseren Erkan da yaptığı konuşmada “Oğlumuz Arda Erkan 3 yıl önce uyuşturucu tacirlerinin kurbanı oldu. İçimizdeki sızı, yüreğimizdeki ateş hiçbir zaman dinmeyecek. Onu çok sevdiği kite surf sporu ile anmak, sevenleri ile masmavi derinliklerde buluşturmak eminim onu çok mutlu etmektedir” dedi.

Etkinliği düzenlemekteki amaçlarının Arda’yı anmak yanında madde bağımlılığı sorununa dikkat çekmek olduğuna işaret eden Gülseren Erkan, “16 Eylül Pazar günü Yedidalga Heaven Surf Club’ta yapılacak olan 4. Uluslararası Kite Surf etkinliğimize tüm sporcularımızın katılarak Arda’nın sevenleri olarak onu bizlerle birlikte anmak için rüzgar surflerini açmalarını ve masmavi denizimizde dalgalar arasında gerçek kanatlarla nasıl uçulduğunu tüm halkımıza ve özellikle genç nesile göstermelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Tüm halkı da etkinliğe davet eden Erkan, başta Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu olmak üzere etkinliğe katkı koyan kuruluş ve kişilere teşekkür etti.

UĞUR SAYILIR

Heaven Surf Club Direktörü Uğur Sayılır, Ardan Erkan’ın çok sevdikleri ve değer verdikleri bir sporcuları olduğunu, onun anısını yaşatmak için “Başka Ardalar Ölmesin” sloganıyla düzenlenen etkinliğe dördüncü kez  ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Ülkede kimyasal ve ağır uyuşturucular konusunda yaşanan sıkıntıların farkında olduklarına işaret eden Uğur Sayılır, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından farkındalık ve bilinç düzeyinin yükseltilmesine yönelik mücadeleye her zaman destek vereceklerini vurguladı.

Çok güzel bir etkinlikle görsel bir şölen yaşanacağını ifade den Sayılır, tüm sporcuları ve vatandaşları Pazar günkü etkinliğe davet etti.

Sporcular da yaptıkları konuşmalarda, Arda Erkan’ın anısına düzenlenecek yarışmaya katılmaktan büyük onur duyduklarını ve büyük bir heyecanla yarış gününü beklediklerini vurguladılar.

ALİ TÜMSOY

TUFAD Başkanı Ali Tümsoy ise uyuşturucu ile mücadeleye hayatını adamış Hasan Karaokçu başkanlığındaki Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu çalışmalarına destek vermekten her zaman gurur duyduklarını söyledi.

Ülkede uyuşturucu, yanında kumar ve fuhuş gibi suçlara da dikkat çeken Tümsoy, uyuşturucu ile mücadelede yapılan çalışmalara tüm kesimlerin destek vermesi gerektiğine işaret etti.

Tümsoy, bu anlamda  Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından kendilerine takdim edilen plaketin çok anlamlı ve değerli olduğunu vurguladı.

(HÖ) FOTOĞRAFLI 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Girne Ağır Ceza Mahkemesi adli yılı sonlandırdı
Girne Ağır Ceza Mahkemesi adli yılı sonlandırdı
Başbakan Erhürman Yineledi: “Askeri Kantinlerle İlgili Talimat Vermem Söz Konusu Değil”
Başbakan Erhürman Yineledi: “Askeri Kantinlerle İlgili Talimat Vermem Söz Konusu Değil”
Adli Yıl Pazartesi Açılıyor
Adli Yıl Pazartesi Açılıyor
Dikkat Düzeltme!!! 58 Numaralı Haberde Yer Alan Hatalı Cümle Düzeltildi... İlkokullar Pazartesi, Orta Eğitimdeki Okullar Salı Açılacak...
Dikkat Düzeltme!!! 58 Numaralı Haberde Yer Alan Hatalı Cümle Düzeltildi... İlkokullar Pazartesi, Orta Eğitimdeki Okullar Salı Açılacak...
Ydp Dörtyol’da Örgüt Binasını Açtı
Ydp Dörtyol’da Örgüt Binasını Açtı
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nden Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne Ziyaret
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nden Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne Ziyaret
Daü Öğrenci İşleri Müdürlüğü Hafta Sonu Da Kayıt İşlemi Yapacak
Daü Öğrenci İşleri Müdürlüğü Hafta Sonu Da Kayıt İşlemi Yapacak
Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerinde Sertifikalı Hasta Refakatçisi Olmak İsteyenler İçin Eğitim Düzenliyor
Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerinde Sertifikalı Hasta Refakatçisi Olmak İsteyenler İçin Eğitim Düzenliyor
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Özyiğit Yeni Eğitim Yılını Değerlendirdi: “Okullara Yeni Kayıtlarda Yüzde 20 Artış Var”
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Özyiğit Yeni Eğitim Yılını Değerlendirdi: “Okullara Yeni Kayıtlarda Yüzde 20 Artış Var”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim