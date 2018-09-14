“başka Ardalar Ölmesin-2018” Uluslararası Kıte Surf Yarışması Pazar Günü Yedidalga Heaven Surf Clup’ta Yapılıyor

KARAOKÇU: “BAŞKA GENÇLERİMİZİ KAYBETMEK İSTEMİYORUZ”ERKAN: “İÇİMİZDEKİ SIZI, YÜREĞİMİZDEKİ ATEŞ HİÇBİR ZAMAN DİNMEYECEK”

Lefkoşa, 14 Eylül 18 (.): "Başka Ardalar Ölmesin" sloganıyla düzenlenen Uluslararası Kite Surf Etkinliği’nin dördüncüsü pazar günü yapılıyor.

Etkinlik, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Lefke Belediyesi ve Heaven Surf Club desteğinde “uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocuklarını ve gençleri spora yönelterek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak” amacıyla geleneksel olarak organize ediliyor.

Yedidalga’da yapılacak etkinlik, 16 Eylül Pazar günü 11.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Heaven Surf Club’ta saat 11.00’de başlayacak etkinlik, Foil Slalom Girls/Mans; Body Drag Warrior Girls/Mans; Free Air Girls, Free Air Mans ve Free Air Kids kategorilerinde yapılacak.Komisyondan yapılan açıklamaya göre, etkinlikle ilgili basın toplantısı bugün Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) binasında gerçekleştirildi.Basın toplantısı sırasında komisyon çalışmalarına bugüne kadar sağladığı katkılardan dolayı Başkan Hasan Karaokçu tarafından TUFAD Başkanı Ali Tümsoy’a plaket takdim edildi.HASAN KARAOKÇUBaşbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, yaptığı konuşmada, uyuşturucu ile mücadelede ilgili tüm kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile bütünlüklü bir mücadele içerisinde olduklarını söyledi.“Başka Ardalar Ölmesin” sloganı ile bu yıl dördüncüsünü düzenleyecekleri Uluslararası Kite Surf Yarışması ile bir kez daha hem bu alandaki gençlere ve çocuklara yeteneklerini ortaya koyma imkanı yaratacaklarını, aynı zamanda uyuşturucu sorununu nedeniyle başka gençleri ve çocukları kaybetmek istemedikleri mesajını güçlü bir şekilde vereceklerini anlatan Karaokçu, “Bu mücadeleye kendilerini adayan Arda Erkan’ın annesi ve babasına, kite surf sporunun ülkede yaşatılıp gelişmesine büyük özverilerle katkı sağlayan Heaven Surf Club Direktörü Uğur Sayılır’a ve her zaman yanlarında olan genç sporculara teşekkür ediyoruz” dedi.



MUSTAFA ERKAN



Arda Erkan’ın babası Mustafa Erkan, “Arda bize ‘Başka Ardalar ölmesin’ diye mesaj bıraktı. Biz de bu misyonu yürütmek üzere büyük bir mücadele içerisine girdik” ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu ile mücadele konusunda Arda’nın ölümünden sonra ivme kazanan bir süreç olduğuna işaret eden Erkan, bu mücadelenin herkesi kucaklayan bir kalkan oluşturduğuna işaret etti.



GÜLSEREN ERKAN

Anne Gülseren Erkan da yaptığı konuşmada “Oğlumuz Arda Erkan 3 yıl önce uyuşturucu tacirlerinin kurbanı oldu. İçimizdeki sızı, yüreğimizdeki ateş hiçbir zaman dinmeyecek. Onu çok sevdiği kite surf sporu ile anmak, sevenleri ile masmavi derinliklerde buluşturmak eminim onu çok mutlu etmektedir” dedi.



Etkinliği düzenlemekteki amaçlarının Arda’yı anmak yanında madde bağımlılığı sorununa dikkat çekmek olduğuna işaret eden Gülseren Erkan, “16 Eylül Pazar günü Yedidalga Heaven Surf Club’ta yapılacak olan 4. Uluslararası Kite Surf etkinliğimize tüm sporcularımızın katılarak Arda’nın sevenleri olarak onu bizlerle birlikte anmak için rüzgar surflerini açmalarını ve masmavi denizimizde dalgalar arasında gerçek kanatlarla nasıl uçulduğunu tüm halkımıza ve özellikle genç nesile göstermelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.



Tüm halkı da etkinliğe davet eden Erkan, başta Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu olmak üzere etkinliğe katkı koyan kuruluş ve kişilere teşekkür etti.



UĞUR SAYILIR



Heaven Surf Club Direktörü Uğur Sayılır, Ardan Erkan’ın çok sevdikleri ve değer verdikleri bir sporcuları olduğunu, onun anısını yaşatmak için “Başka Ardalar Ölmesin” sloganıyla düzenlenen etkinliğe dördüncü kez ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.



Ülkede kimyasal ve ağır uyuşturucular konusunda yaşanan sıkıntıların farkında olduklarına işaret eden Uğur Sayılır, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından farkındalık ve bilinç düzeyinin yükseltilmesine yönelik mücadeleye her zaman destek vereceklerini vurguladı.



Çok güzel bir etkinlikle görsel bir şölen yaşanacağını ifade den Sayılır, tüm sporcuları ve vatandaşları Pazar günkü etkinliğe davet etti.



Sporcular da yaptıkları konuşmalarda, Arda Erkan’ın anısına düzenlenecek yarışmaya katılmaktan büyük onur duyduklarını ve büyük bir heyecanla yarış gününü beklediklerini vurguladılar.



ALİ TÜMSOY



TUFAD Başkanı Ali Tümsoy ise uyuşturucu ile mücadeleye hayatını adamış Hasan Karaokçu başkanlığındaki Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu çalışmalarına destek vermekten her zaman gurur duyduklarını söyledi.



Ülkede uyuşturucu, yanında kumar ve fuhuş gibi suçlara da dikkat çeken Tümsoy, uyuşturucu ile mücadelede yapılan çalışmalara tüm kesimlerin destek vermesi gerektiğine işaret etti.



Tümsoy, bu anlamda Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından kendilerine takdim edilen plaketin çok anlamlı ve değerli olduğunu vurguladı.



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