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BAŞKA BİR ŞAHSIN KİMLİĞİNE BÜRÜNDÜ, ADAYLIK DÜŞTÜ!

BAŞKA BİR ŞAHSIN KİMLİĞİNE BÜRÜNDÜ, ADAYLIK DÜŞTÜ!

13 Aralık 2017 Çarşamba 12:26
BAŞKA BİR ŞAHSIN KİMLİĞİNE BÜRÜNDÜ, ADAYLIK DÜŞTÜ!
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Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu, 7 Ocak’taki seçimde TDP’den Lefkoşa milletvekili adayı Tekin Birinci’nin ‘Başka bir şahsın kimliğine bürünmek’ suçundan mahkumiyeti bulunması nedeniyle ‘seçilebilme niteliğini’ olmadığına karar verdi, YSK bu kararı iptal etti..

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu, 7 Ocak’taki seçimde TDP’den Lefkoşa milletvekili adayı olan Tekin Birinci’nin ‘Başka bir şahsın kimliğine bürünmek’ suçundan mahkumiyeti bulunması nedeniyle ‘seçilebilme niteliğini’ olmadığına karar verdi. Yüksek Seçim Kurulu yapılan itirazları görüşerek alınan kararı iptal etti.

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu, 7 Ocak’ta gerçekleşecek seçimde TDP’den Lefkoşa milletvekili adayı olan Tekin Birinci’nin ‘Başka bir şahsın kimliğine bürünmek’ suçundan mahkumiyeti bulunduğundan seçilebilme niteliğini olmadığına karar verdi.

Karar sonrası hem TDP hem de Tekin Birinci’nin dosyaladığı itirazı görüşen Yüksek Seçim Kurulu,

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’nun aldığı kararı iptal etti. Böylelikle Birinci’nin milletvekili adaylığı düşürülmedi.

Söz konusu karar, Resmi Gazete’de yayımlandı, yürürlüğe girdi.

Birinci: "Yanımdaki arkadaşım başkasının kimliğini vermişti"

Tekin Birinci konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konunun 2007 yazında bir gece güneye giderken kullanıdığı araçta yanında olan arkadaşının, sınırı geçerken başkasının kimliğini vermesi üzerine gözaltına alınmalarına ilişkin olduğunu ifade etti. Birinci, "Ben de suç ortağı sıfatıyla mahkemeye çıkarılmış ve şartsız tahliye olmuştuk.Ben zaten bu olaydan 2 yıl sonra 2009 da milletvekili adayı olarak halkın karşısına çıktım" ifadelerini de kullandı.

Kararın devamında şöyle denildi: Tekin Birinci ve TDP adına hazır bulunan ve söz hakkı verilen Avukat Hüseyin Maltalı tarafından sunulan iddialar tezekkür edildikten sonra Yüksek Seçim Kurulu; Tekin Birinci’nin mahkum olduğu Fasıl 154 madde 360 altında düzenlenen başkasının kimliğine bürünme suçunun Seçim ve Halkoylaması Yasası maddesi kapsamında bir suç olarak değerlendirilmesine rağmen, adı geçenle ilgili 2 Ağustos 2007 tarihinde şartsız salıverme kararı verilmiş olduğundan bu mahkumiyetin Fasıl 162 madde 6 ve 11 uyarınca ancak ilgili yargısal işlemler ve müteakip yargısal işlemlerin amaçları bakımından mahkumiyet sayılabileceği seçim maksatları açısından dikkate alınamayacağı gerekçesiyle itirazın kabulüne ve Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’nun 6 Aralık 2017 tarih sayılı kararının iptaline karar verdi.

Hacımulla yerine, Serden atandı

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu, Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu yedek üyesi Hazal Hacımulla’nın ikinci derece sıhri hısımının 7 Ocak’taki Milletvekilliği Erken Genel Seçiminde aday olması nedeniyle seçim sonuna kadar yerine Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz Serden’in atanmasına karar verdi.

Yenidüzen

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