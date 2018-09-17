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“Başka Ardalar Ölmesin” Kıte Surf Etkinliği Dün Yedidalga’da Yapıldı

Arda Erkan anısına “Başka Ardalar Ölmesin” sloganıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Kite Surf Etkinliği dün Yedidalga’da yapıldı.

“Başka Ardalar Ölmesin” Kıte Surf Etkinliği Dün Yedidalga’da Yapıldı

Arda Erkan anısına “Başka Ardalar Ölmesin” sloganıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Kite Surf Etkinliği dün Yedidalga’da yapıldı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 12:41
“Başka Ardalar Ölmesin” Kıte Surf Etkinliği Dün Yedidalga’da Yapıldı

 Arda Erkan anısına “Başka Ardalar Ölmesin” sloganıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Kite Surf Etkinliği dün Yedidalga’da yapıldı.

Organizasyondan verilen bilgiye göre, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Lefke Belediyesi ve HeavenSurf Club desteğinde “uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocuklarını ve gençleri spora yönelterek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak” amacıyla geleneksel olarak düzenlenen etkinlik Heaven Surf Club’ta yer aldı.

Foil Slalom / Twin Tip / Free Air Bayanlar ve Free Air Kids kategorilerinde düzenlenen yarışmaya katılan sörfçülere, ödüller ve üzerinde Arda Erkan’ın portresi olan madalya ve sertifikalar verildi.

Ödüller katılımcılara Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon Başkanı Hasan Karaokçu ve Arda’nın anne ile babası tarafından takdim edildi.

Etkinlikte ödül alanlar şöyle açıklandı:

“Foil Slalom’da 1. Niko Peace Ourio, 2. Emrah Akay, 3. Christian Hugel; Twin Tip’te 1. Deniz Kaptan, 2. Toğan Mestan, 3.Kaan Ünsal; Free Air Bayanlarda 1.Zeynep Demirel, 2. Feral Uyumsal, 3.Eylül Ceylan; Free Air Gençlerde 1. Burhan Dayı, 2. Adnan Dayı ve En Genç Sporcu olarak Rüzgar Sayılır.”

Son Güncelleme: 17.09.2018 16:21
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