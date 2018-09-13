Basın-sen Ve Ktös’ten İçişleri Bakanına Eleştiri

“ANKARA KIBRISLI TÜRKLERİ SUSTURARAK ADADAN KAÇIRMAYI STRATEJİK HEDEF SEÇTİ”

“BAYBARS, ANKARA’YA ÇAĞRILARAK, DAYATMA YAPILDI. O DA BUNA BOYUN EĞDİ”

Lefkoşa, 13 Eylül 18 (.): Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın Ankara ziyaretinde açıkladığı “adli yardımlaşma, terör suçları ve organize suçlarla mücadelede işbirliği” konularında atılan adımları eleştirdi.

İki sendika, “Ankara’nın Kıbrıslı Türkleri susturarak, adadan kaçırmayı hedef seçtiğini; Ankara’ya çağrılan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a dayatma yapıldığını, Baybars’ın da buna boyun eğdiğini” iddia etti.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ile KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, ortak yazılı açıklamalarında, “Türkiye’de ne varsa sizde de olacak siyasetine dayalı olarak” terör yasası düzenleyerek Kıbrıslı Türk muhalif kesimleri baskı altına almaya yönelik girişim ve söylemlerin sürdüğünü savundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlük sorumlulukları dışında hareket etmeye devam ettiği iddia edilen açıklamada, nüfus taşıma yanında Türkiye’deki muhalif kesimleri susturma yöntemlerinin Kuzey Kıbrıs’ta da uygulanmaya çalışıldığı savunuldu.

Basın-Sen ve KTÖS açıklamasında, Afrika gazetesine Ankara’da dava açılması da örnek gösterilerek TC Lefkoşa Büyükelçisi’nin açıklamaları ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars eleştirildi.

Açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

“Anlaşılan odur ki, sekiz aydan beri protokol gereği kendi kurduğu siyasi yapıya taahhüt ettiği mali desteği dahi vermeyen Ankara hükümeti, TL kullanmadan dolayı yaşanan enflasyonla Kıbrıslı Türkleri fakirleştirirken, şimdi de yeni bir strateji ile Kıbrıslı Türkleri susturarak adadan kaçırmayı stratejik hedef olarak seçmiştir. Bilinmelidir ki, bu dayatmalara karşı uluslararası hukukun bize kazandırdığı Kıbrıslı Türk kimliği çerçevesinde her türlü demokratik ve hukuksal mücadele verilecektir.”

(GÜL/FEZ)