banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98752
ALTIN
224.385
DOLAR
5.6846
STERLİN
7.4679
EURO
6.5732
KTOEÖS, yeni eylemler açıklayacak
KTOEÖS, yeni eylemler açıklayacak
Meclisi Genel Kurulu Yine Toplanamadı
Meclisi Genel Kurulu Yine Toplanamadı
Acil kan aranıyor!
ACİL KAN ARANIYOR
Öz kızına tecavüz etti
ÖZ KIZINA TECAVÜZ ETTİ
banner282
Flaş Haber
Öz kızına tecavüz etti
Kapat

Basın-sen Tc Elçiliğinin Afrika Gazetesinden “kıbrıs Türk Halkı” Adına Şikayetçi Olduğunu İddia Etti

Lefkoşa, 17 Ekim 18 (.): Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkan Ali Kişmir, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nin “Kıbrıs Türk halkı” adına Afrika gazetesi hakkında şikayetçi olduğunu savundu ve bunun kabul edilemeyeceğini belirtti.

Basın-sen Tc Elçiliğinin Afrika Gazetesinden “kıbrıs Türk Halkı” Adına Şikayetçi Olduğunu İddia Etti

Lefkoşa, 17 Ekim 18 (.): Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkan Ali Kişmir, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nin “Kıbrıs Türk halkı” adına Afrika gazetesi hakkında şikayetçi olduğunu savundu ve bunun kabul edilemeyeceğini belirtti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 09:10
Basın-sen Tc Elçiliğinin Afrika Gazetesinden “kıbrıs Türk Halkı” Adına Şikayetçi Olduğunu İddia Etti
Lefkoşa, 17 Ekim 18 (.): Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkan Ali Kişmir, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nin “Kıbrıs Türk halkı” adına Afrika gazetesi hakkında şikayetçi olduğunu savundu ve bunun kabul edilemeyeceğini belirtti.

Ali Kişmir, Lefkoşa Büyükelçiliği’nin Afrika gazetesi aleyhinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı küçük düşürücü yayında bulunma gerekçesiyle dava açması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Kişmir, “Dün başlayan dava sürecinde Afrika gazetesi hakkında TC Elçiliği’nin şikâyetçi olması, üstelik bu şikâyetini Kıbrıs Türk halkı adına yapması bizler açısından kabul edilemez bir yaklaşımdır. Elçiliklerin dünyada ülkesini temsil ettiği her yerdeki görev ve tanımı nettir” ifadelerini kullandı.

Kişmir bunun “bir yayın kuruluşunun susturulması” ve “muhalif kesimlerin sindirilmesi” amacıyla yapıldığını savundu.

Bahse konu yayınların ardından Afrika gazetesi merkezi önünde yer alan eylemlerin “ülke demokrasine sürülmüş en büyük kara leke” olduğunu belirten Kişmir, Basın Emekçileri Sendikası olarak dava sürecini yakından takip edeceklerini kaydetti.

(ID/GÜL)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclisi Genel Kurulu Yine Toplanamadı
Meclisi Genel Kurulu Yine Toplanamadı
KTOEÖS, yeni eylemler açıklayacak
KTOEÖS, yeni eylemler açıklayacak
Acil kan aranıyor!
Acil kan aranıyor!
Öz kızına tecavüz etti
Öz kızına tecavüz etti
KTAMS yarın Meme Kanserinde Farkındalık semineri düzenliyor
KTAMS yarın Meme Kanserinde Farkındalık semineri düzenliyor
Ressam Feryal Sükan’ın “retrospektif” Adlı Resim Sergisi Ziyarete Açıldı
Ressam Feryal Sükan’ın “retrospektif” Adlı Resim Sergisi Ziyarete Açıldı
KKTC Telsim ailesi çıtayı yükseltti
KKTC Telsim ailesi çıtayı yükseltti
Alayköy Çemberinde Tır Devrildi
Alayköy Çemberinde Tır Devrildi
Tır yol içerisine devrildi
Tır yol içerisine devrildi
İrfan Nadir Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Arter’i ziyaret etti
İrfan Nadir Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Arter’i ziyaret etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim