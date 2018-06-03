Basın-sen Nazım Hikmet’in Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

“SENİ MÜCADELMİZLE ANMAYA DEVAM EDECEĞİZ”



Lefkoşa, 3 Haziran 18 : Basın-Sen, Nazım Hikmet’in ölüm yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.



Basın Sen Başkanı Ali Kişmir mesajında, “Seni her daim bizlere bıraktığın eserlerin ve fikirlerinle saygıyla anıyoruz ve mücadelemizle anmaya da devam edeceğiz” dedi.



Kişmir mesajında Nazım Hikmet’e seslenerek, “Sen bu dünyadan göçtün gittin ama emperyalistlerin ayakları altında ezilen bu coğrafyada fikirlerin, düşüncelerin ve eserlerin bizim yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.(ÖZ/HA)