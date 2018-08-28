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Basın-sen İle Havadis Gazetesi Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Lefkoşa, 28 Ağustos 18 : Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), bugün Havadis Gazetesi ile toplu iş sözleşmesi imzalayarak, sektör içindeki Toplu İş Sözleşmesi sayısını dörde yükseltti.

Basın-sen İle Havadis Gazetesi Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Lefkoşa, 28 Ağustos 18 : Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), bugün Havadis Gazetesi ile toplu iş sözleşmesi imzalayarak, sektör içindeki Toplu İş Sözleşmesi sayısını dörde yükseltti.

28 Ağustos 2018 Salı 12:37
Basın-sen İle Havadis Gazetesi Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
Lefkoşa, 28 Ağustos 18 : Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), bugün Havadis Gazetesi ile toplu iş sözleşmesi imzalayarak, sektör içindeki Toplu İş Sözleşmesi sayısını dörde yükseltti.

Basın-Sen, Havadis Gazetesi ile 2018 – 2019 yıllarını kapsayan 1 yıllık toplu iş sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeye Havadis Gazetesi Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün ile Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir imza koydu.

KİŞMİR: “HAVADİS BİR DOMİNO ETKİSİ YARATACAK”

Basın-Sen’den yapılan açıklamaya göre, imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Havadis’le olumlu bir süreç yürüttüklerini ifade ederek, karşılıklı uzlaşı noktalarını tespit ettiklerini kaydetti.
Kişmir, “Havadis Gazetesi’ni bazı gazetelerden ayıran özellikler olduğunu kaydederek, bu özelliğin, gerçekten gazetecilik yapmak ve bu mesleği etik çerçevede yapmak için çalışan bir kuruluş olması olduğu” görüşünü belirtti.

Kişmir sözlerine şöyle devam etti:

“Medya içindeki önemi çok yüksek olan, ülkenin en çok okunan gazetelerinden bir tanesi olan Havadis Gazetesi’nde Toplu İş Sözleşmesi imzalamak bizi gururlandırdı. Basın sektörü tehlike altındadır. Bizlere düşen görev de basındaki değerlerimizi kaybettirmemektir. Onlara nasıl daha kolaylıklar sağlayabiliriz, yaşamlarını idame ettirebilmeleri için ne tür girişimlerde bulunabiliriz bunu arıyoruz. Çalışma Bakanlığı’na teşekkür ediyorum. Bizimle aynı duyguları paylaşan bir ekiple, çok iyi bir tüzük ortaya çıktı.”

Kurumların daha iyi noktaya gelebilmesi ve çalışma barışının yükselmesi için birlikte hareket edebilecek bir ortamın sağlanmasının önemine de değinen Kişmir, Havadis Gazetesi’nin bir domino taşı etkisi yaratacağına inandığını kaydetti.

Havadis Gazetesi Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün ise konuşmasında, kendisinin uzun yıllar önce sendika genel sekreterliği yaptığını belirterek, şimdi işveren tarafında Basın-Sen’le böyle bir sözleşme imzalamanın gurur verici olduğunu belirtti.

(SEL) FOTOĞRAFLI
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