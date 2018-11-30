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Basın-sen İçişleri Bakanı Kadri’yi Proteso Etti

KİŞMİR: “HADDİNİ AŞAN BİR DAVRANIŞ”

Basın-sen İçişleri Bakanı Kadri’yi Proteso Etti

KİŞMİR: “HADDİNİ AŞAN BİR DAVRANIŞ”

30 Kasım 2018 Cuma 11:22
Basın-sen İçişleri Bakanı Kadri’yi Proteso Etti
KİŞMİR: “HADDİNİ AŞAN BİR DAVRANIŞ”

Lefkoşa, 30 Kasım 18 (.): Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’yi, “basın mensuplarına karşı kullandığı üslubun saygı sınırlarını zorladığı gerekçesiyle” protesto etti ve özür dilemesini istedi. 

Basın-Sen Yönetim Kurulu üyelerinin İçişleri Bakanlığı önünde düzenlediği basın toplantısında, basın emekçilerine yönelik yanlış üslup kullanılmasının tekrarlanması halinde boykot dahil eylemler başlatılabileceği uyarısında bulunuldu.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, İçişleri Bakanlığı önünde yaptığı konuşmada, hükümet ve siyasilerin basın emekçilerine yönelik kullandığı üslubun yanlış olması nedeniyle protestoda bulunduklarını ifade ederek yetkililerin gergin anlarında basın mensuplarına karşı sert ve aşağılayıcı bir üslup kullandığını savundu.

Basın emekçilerinin kişilerin isteği ve arzusuna göre haber yapmayacağını kaydeden Kişmir, Kadri’nin dün gece bir basın mensubuna yönelik tutumunun “kabul edilebilir bir davranış” olmadığını, “haddini aşan” bir davranış olduğunu ileri sürdü.

BASIN AÇIKLAMASI

Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan tarafından okunan basın açıklamasında, hükümet yetkililerinin basın emekçilerine yönelik üslubunun geçmişte de basın açıklamasıyla eleştirildiği, ancak görevini yapmaya çalışan basın emekçilerine, makam sahiplerinin haddini aşan üsluplar kullanmaya ve saygı sınırını zorlamaya devam ettiğinin gözlemlendiği belirtildi.

Son olarak Maraş’ta dün düzenlenen Mağusa, İskele-Yeniboğaziçi Bölgesi Emirnamesi ile ilgili bir toplantı öncesi İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’nin görevini yapmaya çalışan basın mensuplarını toplantı salonundan dışarı çıkartması ve basın mensuplarına “Siz bana ilk toplantıda yardımcı olmadınız. Bu nedenden dolayı görüntü ve fotoğraf alamazsınız. Kesin ve net, lütfen dışarı çıkınız” dediği, bunun emeğe ve emekçiye yapılmış bir hakaret olduğu kaydedildi.

Basın-Sen açıklamasında, “İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’nin tam olarak basın emekçilerinden beklediği yardım nedir?” denildi. 

Açıklamada, bu yaklaşımın bir bakana uygun bir tavır olmadığı, böyle bir tavrın makam koltuğunun getirdiği “ego ve şımarıklık olabileceği” ifadeleri kullanıldı.

Basın-Sen açıklamasında şöyle denildi:

“Eğer bu tavır devam ederse eylemlerimizi kitlesel aşamaya taşıyacağımızdan, bu konuda Sendikal Platform’dan destek alarak mücadelemizi sürdüreceğimizden ve gerekirse bu saygısızlığı yapan makam sahiplerini boykot etme noktasına geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Bu bağlamda Sayın Bakan Ayşegül Baybars Kadri’yi basın emekçilerinden özür dilemeye davet ediyor ve bir daha bu üslupla basın emekçilerini aşağılayıcı ifadeler kullanmamasını talep ediyoruz.”

(ID/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber: İbrahim Diran – Fotoğraf: Erol Uysal 

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