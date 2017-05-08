Basın-sen: “gerekçesiz Ve Sözlü İşten Çıkarma Kabul Edilemez”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Yönetim Kurulu Başkanı Canan Onurer, basın emekçilerinin yasal gerekçe olmadan sözlü olarak işten çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, bu konuda yasal çalışma başlattıklarını açıkladı.

Lefkoşa, 8 Mayıs 17 (.): Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Yönetim Kurulu Başkanı Canan Onurer, basın emekçilerinin yasal gerekçe olmadan sözlü olarak işten çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, bu konuda yasal çalışma başlattıklarını açıkladı.

Onurer bugün yaptığı açıklamada, Kıbrıs Gazetesi reklam bölümü elemanı Ahmet Şimşek’in, “izin gününde çağrıldığı işe gelmediği” gerekçesiyle görevine son verildiğini belirterek, bu durumu kınadı.

Sözkonusu basın kuruluşunun Şimşek’i işten çıkarması için gerekli gerekçenin olmadığını kaydeden Onurer, şunları kaydetti:

“Basın İş Yasası’na göre bir basın emekçisi işverenden izin almaksızın veya haklı bir nedene dayanmaksızın ardı ardına 3 iş günü veya bir yıl içinde 5 iş günü veya bir yıl içinde 3 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü işine gelmemesi veya devam etmemesi durumunda yazılı olmak koşuluyla işine son verilir.”

(FEZ/GUR)