Basın-sen’den Hükümete “vicdani Ret Hakkının Yasallaşması” Çağrısı

Lefkoşa, 7 Mayıs 18 (.): Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı Ali Kişmir, iktidardaki siyasi partilerden vicdani ret hakkının yasallaşması yönünde çalışma yürütmelerini talep etti.

Kişmir, bu adımın atılmaması durumunda, “suçsuz yere hapse gitmek zorunda kalacak bireylerin sorumluluğu da hükümetin üzerinde olacağını” öne sürdü.

Yazılı açıklama yapan BASIN-SEN Başkanı Kişmir, zorunlu askerliğin, bir insan hakkı ihlali olduğunu savunarak, “Hiç kimseye zorla askerlik yaptırılamaz. Orduları, onların yol açtığı savaşları, silahlanmayı ve her türlü silahı reddedebilmek bir insan hakkıdır” ifadelerine yer verdi.

“Seçim sürecinde vicdani reddin bir insan hakkı olduğunu programına koyan ve şu anda iktidarda olan partilerden talebimiz vicdani ret hakkının yasallaşması yönünde çalışma yürütmeleridir” diyen Kişmir, 10 Mayıs’ta vicdani ret talepleri nedeniyle yargılanacak Halil Karapaşaoğlu, Haluk Selam Tufanlı ve Murat Kanatlı’yada destek belirtti.

(GÖZ/GÜL)