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Basın-sen’den 25 Kasım Mesajı…

“BOYUN EĞMEYEN TÜM EMEKÇİ KADINLARA SELÂM OLSUN”

Basın-sen’den 25 Kasım Mesajı…

“BOYUN EĞMEYEN TÜM EMEKÇİ KADINLARA SELÂM OLSUN”

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:59
Basın-sen’den 25 Kasım Mesajı…

“BOYUN EĞMEYEN TÜM EMEKÇİ KADINLARA SELÂM OLSUN”

Lefkoşa, 24 Kasım 18 (.): Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), kadına yönelik şiddeti kapitalizmin beslediğini, düzenin erkek ve kadın arasındaki eşitsizliği pekiştirdiğini kaydetti.

Basın-Sen’den 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yayımlanan mesajda, hem KKTC’de hem de dünyada emekçi kadınlara yönelik şiddetin devlet eliyle gün geçtikçe ciddi boyutlara ulaştığını savundu.


Kadına yönelik şiddeti kapitalizmin beslediğini, düzenin erkek ve kadın arasındaki eşitsizliği pekiştirdiğini kaydeden Basın-Sen, ülkede bölünmüşlük, bağımlılık, baskı ve oluşturulan kurulu düzenin hayatın her alanında şiddet olarak ortaya çıktığını ifade etti.

Basın-Sen’in mesajında şunlara yer verildi:

“Yaşananlar bir yandan; emekçi kadınların iş yerlerinde, evde, sokakta maruz kaldığı mobbing, cinsel istismar, taciz, tecavüz, ezilmişlik bir şekilde görmezden geliniyor.


Sorumluluğumuzun gün geçtikçe daha arttığını biliyoruz. Her zamankinden daha çok dayanışmaya, birliğe ve özgürlük mücadelesine ihtiyacımız var. Daha çok omuz omuza yürümeliyiz.

Bu bağlamda; özgürlük mücadelesinde katledilen Patria, Minerva ve Maria Mirabel’i anarak, bu uğurda can veren, kavga eden ve boyun eğmeyen tüm emekçi kadınlara selâm olsun diyoruz. Tüm üyelerimiz ile halkımızı 25 Kasım’da mücadeleyi yükseltmeye sokağa çağırıyoruz.”

(RU/GÜL)
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