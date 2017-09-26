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26 Eylül 2017 Salı 12:53

Basın-sen Başkanı Kişmir’den Açıklama

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, ülkedeki işçilerin yasalara aykırı şekilde, uzun saatler ve asgari ücretin altında çalıştırıldığını, aldıkları düşük ücretin bile çok görüldüğünü, sermayenin bu düşük ücretlere bile göz koyduğunu söyledi

Basın-sen Başkanı Kişmir'den Açıklama
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“YASALARA AYKIRI, UZUN SAATLER VE ASGARİ ÜCRETİN
 ALTINDA ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERE ALDIKLARI DÜŞÜK ÜCRET BİLE ÇOK GÖRÜLÜYOR”

“İFADELER UTANÇ VERİCİ”

Lefkoşa, 26 Eylül 17 : Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, ülkedeki işçilerin yasalara aykırı şekilde, uzun saatler ve asgari ücretin altında çalıştırıldığını, aldıkları düşük ücretin bile çok görüldüğünü, sermayenin bu düşük ücretlere bile göz koyduğunu söyledi.

Yazılı açıklamasında, “Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymak kendi ülkelerinde ayda 50 dolar alan işçilerin neden KKTC’de ayda 500 dolar aldığını sorguluyor ve ilgili bakana ‘ücretlerini biz belirleyelim’ diyor” ifadelerini kullanan Kişmir, “Kullanılan ifadeler utanç vericidir” dedi.

Ali Kişmir, Mustafa Kaymak’ı bu açıklamayı geri almaya ve kamuoyundan özür dilemeye çağırdı.

Basın-Sen Başkanı Kişmir, açıklamasında şunları belirtti:

“Bu işçilerin alın terinin karşılığını sadece bir gecede meyhane masasına bıraktığınız miktarın
karşılığı olarak görmeniz ve bununla yetinmeyip hükümetin bu yönde karar üretmesini talep etmeniz ahlaklı bir davranış değildir.

Bu ülkedeki hayat pahalılığının sebebi emekçilerin aldıkları sefalet ücretleri değil, siz sermaye kesiminin doyumsuzluğudur.”

(RÇ/HA)

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