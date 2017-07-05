Basın-sen Başkanı Kişmir, Adalı’yı Saygı Ve Özlemle Andıklarını Kaydetti

Lefkoşa, 5 Temmuz 17 : Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Kutlu Adalı’nın öldürülmesinin üzerinden 21 yıl geçtiğini ancak cinayetin faillerinden hesap “sorulmadığını, sorulamadığını” kaydetti.

Bu olayın aydınlatılmamasının sadece yetkililerin değil basının da ayıbı olduğunu belirten Kişmir, basının bu olayın üzerine gerçek anlamda gitmediğini söyledi.

Basın-Sen adına yazılı açıklama yapan Ali Kişmir, “Ayıbımızın 21’inci yılında seni saygı ve özlemle anıyoruz Kutlu Adalı. Amacımız ve hedefimiz seni, duruşunu ve yaptıklarını gelecek nesillere aktarmak, yeni Kutlu Adalı’lar yaratmak” dedi.

Kıbrıs sevdalısı olan Adalı’nın düşünceleri, idealleri ve keskin kalemi yüzünden katledildiğini söyleyen Kişmir, Adalı’nın öldürülmesi gibi Kıbrıs’taki birçok acı olayın da Temmuz’da yaşandığını ifade etti.

(RÇ/HÖ)