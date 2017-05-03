FLAŞ HABER

Bir Garip “Kaza”!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2017 Çarşamba 16:22

Basın Özgürlüğü Günü...

Dış Basın Birliği, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin, basının gelişmişlik düzeyi ile ölçülebildiğini ve bu yöntemin her defasında insanları doğru sonuca götüreceğini belirtti.

Basın Özgürlüğü Günü...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

DIŞ BASIN BİRLİĞİ : “BİR ÜLKENİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ  BASININ GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ İLE ÖLÇÜLEBİLİR”

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 : Dış Basın Birliği, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin, basının gelişmişlik düzeyi ile ölçülebildiğini ve bu yöntemin her defasında insanları doğru sonuca götüreceğini belirtti.

Dış Basın Birliği Başkanı Tahir Olcay Kıraç, ”Basın Özgürlüğü Günü “ dolayısıyla yayımladığı mesajda,  basının özgür olmasının önemine işaret etti.

Tüm basın emekçilerinin gününü kutlayan Kıraç, özgür basının her şeyden önce o toplumun kendi fikri özgürlüğünün teminatı olduğunubelirtti.  Kıraç, “Kitle iletişim araçlarının özgür olabildiği ölçüde toplum da özgür olabilecektir” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin zor koşullar altında sırf haber alma hakkı için büyük fedakârlıklar yaparak çalıştığını ifade eden Kıraç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Meslektaşlarımız bugün düşük gelire mahkum edilmekte, özlük hakları gasp edilmekte ve gerçeğin peşinde koştuğu için mesleki özgürlüğü ya da bizzat bireysel özgürlüğü elinden alınmaktadır.  Gazeteciler yasal haklarını bile tam olarak alamamakta ve vicdanı ile cüzdanı arasında kalmaya zorlanarak varlık nedeni olan bağımsızlığı yok edilmek istenmektedir.

Gazetecilik mesleği, sermayedarların iktidar ilişkilerine kurban edilmekte ve bundan gazetecilik ve gazeteciler olduğu kadar toplum da zarar görmektedir.”

(ÖZ/HA)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatan 27. Yaşını Kutluyor… Vatan 27. Yaşını Kutluyor…
3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü
Saner İş Sağlığı Ve Güvenliği Haftası Dolayısıyla Mesaj Yayımladı Saner İş Sağlığı Ve Güvenliği Haftası Dolayısıyla...
“medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın Hak Ve Özgürlükleri” Paneli Ydü’de Yapıldı (son) “medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın...
Norveç'te Tarladan 3 Bin Yıllık Kalıntılar Çıktı Norveç'te Tarladan 3 Bin Yıllık Kalıntılar Çıktı
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Et Fiyatları İle İlgili Tarafları Toplantıya Davet Etti Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Et Fiyatları...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Vatan 27. Yaşını Kutluyor…
Vatan Gazetesi 27. yayın yılına girerken, “Tantana” isimli mizah ve karikatür dergisini de hayata geçirdi.

Haberi Oku