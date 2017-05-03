Dış Basın Birliği, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin, basının gelişmişlik düzeyi ile ölçülebildiğini ve bu yöntemin her defasında insanları doğru sonuca götüreceğini belirtti.

DIŞ BASIN BİRLİĞİ : “BİR ÜLKENİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ BASININ GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ İLE ÖLÇÜLEBİLİR”

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 : Dış Basın Birliği, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin, basının gelişmişlik düzeyi ile ölçülebildiğini ve bu yöntemin her defasında insanları doğru sonuca götüreceğini belirtti.

Dış Basın Birliği Başkanı Tahir Olcay Kıraç, ”Basın Özgürlüğü Günü “ dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının özgür olmasının önemine işaret etti.

Tüm basın emekçilerinin gününü kutlayan Kıraç, özgür basının her şeyden önce o toplumun kendi fikri özgürlüğünün teminatı olduğunubelirtti. Kıraç, “Kitle iletişim araçlarının özgür olabildiği ölçüde toplum da özgür olabilecektir” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin zor koşullar altında sırf haber alma hakkı için büyük fedakârlıklar yaparak çalıştığını ifade eden Kıraç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Meslektaşlarımız bugün düşük gelire mahkum edilmekte, özlük hakları gasp edilmekte ve gerçeğin peşinde koştuğu için mesleki özgürlüğü ya da bizzat bireysel özgürlüğü elinden alınmaktadır. Gazeteciler yasal haklarını bile tam olarak alamamakta ve vicdanı ile cüzdanı arasında kalmaya zorlanarak varlık nedeni olan bağımsızlığı yok edilmek istenmektedir.

Gazetecilik mesleği, sermayedarların iktidar ilişkilerine kurban edilmekte ve bundan gazetecilik ve gazeteciler olduğu kadar toplum da zarar görmektedir.”

(ÖZ/HA)