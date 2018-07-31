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Basın Teşvik Tüzüğü hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacak

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ile Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) işbirliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürürlüğe konan Basın Teşvik Tüzüğü konusunda bilgilendirme toplantısı düzenleniyor.

Basın Teşvik Tüzüğü hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacak

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ile Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) işbirliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürürlüğe konan Basın Teşvik Tüzüğü konusunda bilgilendirme toplantısı düzenleniyor.

31 Temmuz 2018 Salı 08:06
Basın Teşvik Tüzüğü hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacak

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ile Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) işbirliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürürlüğe konan Basın Teşvik Tüzüğü konusunda bilgilendirme toplantısı düzenleniyor.

KTGB Başkanı Sami Özuslu ve Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir imzası ile yapılan açıklamada, 2 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de KTGB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantıda İhtiyat

Sandığı Müdürü Erman Yaylalı’ın, basın mensuplarını teşvik tüzüğü hakkında bilgilendirerek, soruları yanıtlayacağı belirtildi.

Toplantıya basın mensupları davet edildi.

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Son Güncelleme: 31.07.2018 11:45
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