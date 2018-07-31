Basın Teşvik Tüzüğü hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacak

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ile Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) işbirliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürürlüğe konan Basın Teşvik Tüzüğü konusunda bilgilendirme toplantısı düzenleniyor.

KTGB Başkanı Sami Özuslu ve Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir imzası ile yapılan açıklamada, 2 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de KTGB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantıda İhtiyat

Sandığı Müdürü Erman Yaylalı’ın, basın mensuplarını teşvik tüzüğü hakkında bilgilendirerek, soruları yanıtlayacağı belirtildi.

Toplantıya basın mensupları davet edildi.