Basın Teşvik Tüzüğü basın mensuplarına anlatıldı

KTGB İLE BASIN-SEN İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN TOPLANTIDA, İHTİYAT SANDIĞI MÜDÜRÜ ERMAN YAYLALI TÜZÜĞÜ ANLATTI, SORULARI YANITLADI



Basında kayıt dışılığı kaldırmak ve sendikalaşmanın önünü açmak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanarak yürürlüğe konulan “Basın Teşvik Tüzüğü”, dün akşam basın mensuplarına anlatıldı.



Bu amaçla, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın Sen) iş birliğiyle düzenlenen toplantı KTGB kompleksinde yapıldı.



Basında kayıt dışılığın önüne geçilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yürürlüğe girmesi, dolayısıyla da sendikalaşmayı amaçlayan tüzükle, özel sektördeki basın kuruluşlarına yatırım desteği geliyor.



ÖZUSLU



Bilgilendirme toplantısında konuşan KTGB Başkanı Sami Özuslu, Basın Teşvik Tüzüğü’nde değişikliğe gidilerek kapsamın genişlediğine işaret etti. Tüzükle basında kayıt dışılığın önüne geçilmesinin hedeflendiğini anlatan Özuslu, sistemin toplu iş sözleşmesini ve sendikalaşmayı getireceğinin altını çizdi.



Özuslu, “Bundan dolayı mutluyuz. Basın feci bir durumdadır. Bununla medya çalışanları bir nebze nefes alacak. Başvurular için gerekli formlar hazır. İşletmeler alıp doldurabilir. Bu yeterli mi, değil. Yıpranma payının da tekrar gündeme gelmesi için bastıracağız” dedi.



Sami Özuslu, tüzükte internet gazeteciliğinin yer almadığını, çünkü dijital yayıncılıkta ciddi bir yasal boşluk olduğunu, yasaların geçmesi ile tüzüğe eklemeler yapılacağını da anlattı.



KİŞMİR



Basın Sen Başkanı Ali Kişmir de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’yla güzel bir çalışma yapıldığını belirtti.



Ali Kişmir “Bu proje ile birlikte hem işinin hakkını verip emekçilerin yükümlülüklerini yerine getirmesi, hem de sendikalaşmanın sağlanması ve toplu iş sözleşmeleri ile çalışanların kendini daha güvende hissetmesi sağlanacak” dedi.



Basın-Sen Başkanı Kişmir, yükümlülüğünü yerine getiren kurumların tüzükten yararlanabileceğine dikkat çekti.



YAYLALI



İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Erman Yaylalı da tüzükle ilgili ayrıntıları aktardı ve soruları yanıtladı.



Yaylalı konuşmasında 2009’da çıkan tüzük ile amaçlananın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının iş gücüne katılması olduğunu vurguladı.



Yaylalı, “Tüzük kapsamını genişlettik. Bununla hem basına destek çıkıldı, hem de basında sendikalaşmanın önü açıldı” diye konuştu.



Erman Yaylalı, sadece basında değil, ilerleyen dönemlerde diğer sektörlerde de teşviklerle sendikalaşmanın önünün açılacağını anlattı.



