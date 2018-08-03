banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95764
ALTIN
198.291
DOLAR
5.0704
STERLİN
6.5911
EURO
5.8754
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Falyalı hakkındaki haber yalandır!
FALYALI HAKKINDAKİ HABER YALANDIR!
Yağmurlu hava geliyor
YAĞMURLU HAVA GELİYOR!
Süt bedelleri ödeniyor
SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

Basın Teşvik Tüzüğü basın mensuplarına anlatıldı

Basın Teşvik Tüzüğü basın mensuplarına anlatıldı

03 Ağustos 2018 Cuma 11:48
Basın Teşvik Tüzüğü basın mensuplarına anlatıldı

KTGB İLE BASIN-SEN İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN TOPLANTIDA, İHTİYAT SANDIĞI MÜDÜRÜ ERMAN YAYLALI TÜZÜĞÜ ANLATTI, SORULARI YANITLADI

Basında kayıt dışılığı kaldırmak ve sendikalaşmanın önünü açmak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanarak yürürlüğe konulan “Basın Teşvik Tüzüğü”, dün akşam basın mensuplarına anlatıldı.

Bu amaçla, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın Sen) iş birliğiyle düzenlenen toplantı KTGB kompleksinde yapıldı.

Basında kayıt dışılığın önüne geçilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yürürlüğe girmesi, dolayısıyla da sendikalaşmayı amaçlayan tüzükle, özel sektördeki basın kuruluşlarına yatırım desteği geliyor.

ÖZUSLU

Bilgilendirme toplantısında konuşan KTGB Başkanı Sami Özuslu, Basın Teşvik Tüzüğü’nde değişikliğe gidilerek kapsamın genişlediğine işaret etti. Tüzükle basında kayıt dışılığın önüne geçilmesinin hedeflendiğini anlatan Özuslu, sistemin toplu iş sözleşmesini ve sendikalaşmayı getireceğinin altını çizdi.

Özuslu, “Bundan dolayı mutluyuz. Basın feci bir durumdadır. Bununla medya çalışanları bir nebze nefes alacak. Başvurular için gerekli formlar hazır. İşletmeler alıp doldurabilir. Bu yeterli mi, değil. Yıpranma payının da tekrar gündeme gelmesi için bastıracağız” dedi.

Sami Özuslu, tüzükte internet gazeteciliğinin yer almadığını, çünkü dijital yayıncılıkta ciddi bir yasal boşluk olduğunu, yasaların geçmesi ile tüzüğe eklemeler yapılacağını da anlattı.

KİŞMİR

Basın Sen Başkanı Ali Kişmir de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’yla güzel bir çalışma yapıldığını belirtti.

Ali Kişmir “Bu proje ile birlikte hem işinin hakkını verip emekçilerin yükümlülüklerini yerine getirmesi, hem de sendikalaşmanın sağlanması ve toplu iş sözleşmeleri ile çalışanların kendini daha güvende hissetmesi sağlanacak” dedi.

Basın-Sen Başkanı Kişmir, yükümlülüğünü yerine getiren kurumların tüzükten yararlanabileceğine dikkat çekti.

YAYLALI

İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Erman Yaylalı da tüzükle ilgili ayrıntıları aktardı ve soruları yanıtladı.
 

Yaylalı konuşmasında 2009’da çıkan tüzük ile amaçlananın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının iş gücüne katılması olduğunu vurguladı.


Yaylalı, “Tüzük kapsamını genişlettik. Bununla hem basına destek çıkıldı, hem de basında sendikalaşmanın önü açıldı” diye konuştu.

Erman Yaylalı, sadece basında değil, ilerleyen dönemlerde diğer sektörlerde de teşviklerle sendikalaşmanın önünün açılacağını anlattı.

 

banner288
Son Güncelleme: 03.08.2018 14:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ani ölüm
Ani ölüm
İdris: Büke’nin basında çıkan açıklamalarını üzüntü ile okudum
İdris: Büke’nin basında çıkan açıklamalarını üzüntü ile okudum
KTÖS ve KTOEÖS’ten vatandaşlıklar konusunda ortak açıklama
KTÖS ve KTOEÖS’ten vatandaşlıklar konusunda ortak açıklama
Serdar Denktaş BRT’ye konuştu...
Serdar Denktaş BRT’ye konuştu...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: “KKTC yurttaşlarının başka ülkelerde aleyhlerine açılacak davalarla veya sonuçlarıyla ilgili iadeleri söz konusu olamaz”
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: “KKTC yurttaşlarının başka ülkelerde aleyhlerine açılacak davalarla veya sonuçlarıyla ilgili iadeleri söz konusu olamaz”
“çocuklara Sevgi Aşılıyoruz” Projesi Kapsamında Film Gösterimi Yapılacak
“çocuklara Sevgi Aşılıyoruz” Projesi Kapsamında Film Gösterimi Yapılacak
Falyalı hakkındaki haber yalandır!
Falyalı hakkındaki haber yalandır!
Beyarmudu’nda 8’inci Patates Festivali başladı
Beyarmudu’nda 8’inci Patates Festivali başladı
Hür-İş hükümeti eleştirdi
Hür-İş hükümeti eleştirdi
Tarım Dairesi eğitim çalışmaları Beyarmudu’nda devam ediyor
Tarım Dairesi eğitim çalışmaları Beyarmudu’nda devam ediyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim