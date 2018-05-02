Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103354
ALTIN
175.334
DOLAR
4.1639
STERLİN
5.6564
EURO
4.9966
Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Gazimağusa - Lefkoşa anayolunda kaza
Son Dakika
GAZİMAĞUSA - LEFKOŞA ANAYOLUNDA KAZA
İskele'de kaza
Son Dakika
İSKELE’DE KAZA
Motosiklet ile araç çarpıştı
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
banner256
Flaş Haber
İskele'de kaza
Kapat

Basın Teşvik Ödülleri Yarın Veriliyor...

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü resepsiyonla kutlayacak.

Basın Teşvik Ödülleri Yarın Veriliyor...

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü resepsiyonla kutlayacak.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:46
Basın Teşvik Ödülleri Yarın Veriliyor...

 Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü resepsiyonla kutlayacak.

Basın Teşvik Ödülleri’nin de verileceği resepsiyon, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Lokali’nde yarın saat 19.30’da yapılacak.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre bu yıl ki ödüller; Perihan Aziz, Mustafa Kortun, İzzet Volkan, Nezire Gürkan ve Belgin Demirel’den oluşan Ödül Jüri Komitesi tarafından toplam üç toplantıda belirlendi.

Ödül alan isimlerde tüzük uyarınca, üyelik şartı da gözetildi.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da, “süreklilik, hak ediş, farkındalık yaratma, genel kabul, duyarlılık, meslek ruhu” gibi ilkeleri temel alan komite, gelecek yıllarda köşe yazarlarına, dergi yayıncılığına/eklere ve kurumlara da ödül verilebilmesi için tüzükte açılım yapılmasını önerme kararı da aldı.

Kurul ayrıca, ödüllerde üyelik şartından hareketle, birliğin üye yapısını geliştirmesi gerektiği konusunda da görüş belirtti.

ÖDÜLLER

Bu yıl “haber” dalında Yenidüzen Gazetesi’nden Meltem Sonay, Havadis Gazetesi’nden Bertuğ Topal, TAK’tan Gözde Süreç Sarı ödüle layık görüldü.

Fotoğraf dalında TAK’tan Hüseyin Sayıl ödül aldı.

Röportaj dalında ise Yenidüzen Gazetesi’nden Didem Menteş, TAK’tan Rahme Çiftçioğlu ödüle layık görüldü.

TV Haber dalında BRTK’dan İçim Yalovalı, TV Haber Programı dalında ise Genç TV’den Baykan Gürses Özdağ, Haber Spikeri dalında SİM TV’den Damla Dabis Özel, Radyo Haber Programı dalında BRTK’dan Betül Arslan, Genç Yetenek Özel Ödülü dalında SİM TV’den Mustafa Baflı ödül aldı.

Barış Gazeteciliği dalında Kıbrıs Gazetesi’nden Ali Baturay ödüle layık görüldü.

Bu yıl ilk kez Medyada Hakan Çakmak Kültür Sanat Ödülü ise, Tantana Mizah Dergisi’ne verildi.

                                              

 

 

Son Güncelleme: 02.05.2018 14:59
Anahtar Kelimeler:
BasınTeşviködülleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HP Girne İlçe Başkanlığı’na Ahmet Tokatlıoğlu Seçildi!
HP Girne İlçe Başkanlığı’na Ahmet Tokatlıoğlu Seçildi!
"LTB Başkanı Harmancı: “lbo Halk Müziği Korosu Başarılı Konserlere İmza Atıyor”
"LTB Başkanı Harmancı: “lbo Halk Müziği Korosu Başarılı Konserlere İmza Atıyor”
Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı!
Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı!
Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Yenileniyor...
Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Yenileniyor...
Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi KKTC'de Düzenlendi!
Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi KKTC'de Düzenlendi!
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem'den çarpıcı açıklamalar...
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem'den çarpıcı açıklamalar...
"Kırsal Kalkınma Günü Etkinliği Büyükkonuk’ta Yapılacak"
"Kırsal Kalkınma Günü Etkinliği Büyükkonuk’ta Yapılacak"
Tiyatro Emekçileri Kolektifi Kuruldu!
Tiyatro Emekçileri Kolektifi Kuruldu!
Meteoroloji Dairesi’nden Toz Uyarısı...
Meteoroloji Dairesi’nden Toz Uyarısı...
"Eski Görüşmeciler Ertuğ Ve Olgun'dan Müzakere Açıklaması"
"Eski Görüşmeciler Ertuğ Ve Olgun'dan Müzakere Açıklaması"

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim