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Basın-Sen’den Derya’ya Destek…

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) savaş psikolojisinin ne demek olduğunu iyi bilen Kıbrıs halkının savaş ortamında yaşadıkları ile yüzleştiği günlerden geçildiğini bildirdi.

Basın-Sen’den Derya’ya Destek…

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) savaş psikolojisinin ne demek olduğunu iyi bilen Kıbrıs halkının savaş ortamında yaşadıkları ile yüzleştiği günlerden geçildiğini bildirdi.

18 Aralık 2014 Perşembe 17:24
Basın-Sen’den Derya’ya Destek…
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 Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) savaş psikolojisinin ne demek olduğunu iyi bilen Kıbrıs halkının savaş ortamında yaşadıkları ile yüzleştiği günlerden geçildiğini bildirdi.

Sendika adına yazılı bir açıklama yapan Genel Sekreter Canan Onurer, Kıbrıs'ın Güneyi'nde yaşanan olumsuz olayların bazı yazarlar tarafından yüzleşme maksatlı gündeme getirilmesine rağmen, “KKTC’de işlenen savaş suçları ile ilgili” bir Milletvekilinin kürsüden konuşmasına dahi tahammül edilemediğini savundu.

Faşizmin tüm güzel duyguların önüne adeta “kara bir perde” misali indiğini savunan Onurer, faşizm ve milliyetçiliğin bir milletvekili üzerinden yine su yüzüne çıktığını ileri sürdü.

Onurer bazı “meşhur” isimlerin sosyal medya üzerinden ettiği hakaretlerin, ayrıca Doğuş Derya’nın kürsüden yaptığı konuşma üzerine cinsel küfre maruz kalmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Onurer, “Şiddeti söylemlerimiz arasından çıkartmalı barışa ulaşmak ve huzur ortamını yaratabilmek için mücadele etmek birincil görevimiz olmalıdır” ifadelerini kullandığı açıklamasında, Doğuş Derya'ya karşı yürütülen linç girişimini kınayarak, ağır hakaretleri ile bu girişimin başında bulunan kişi veya kişilerden de hesap sorulması gerektiğini kaydetti.

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