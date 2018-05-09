Basın-sen:”Basın Emekçilerinin Habere Ulaşmalarının Darp Yoluyla Engellenmesi Hesapsız Kalmamalı“

GAZİMAĞUSA KAZA MAHKEMESİ’NDE 3 GAZETECİNİN ZANLI YAKINI TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRAMASI…



Basın Emekçileri Sendikası ( Basın-Sen), Gazimağusa Kaza Mahkemesi girişinde, haber takibi yapan 3 muhabirin bu sabah bir zanlı yakını tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.



Buna göre, Kıbrıs Gazetesi muhabiri Sedef Boşnak, Kıbrıs Postası muhabiri Nadire Bahadi ve serbest çalışan gazeteci Gamze Pir Baykur, bir zanlının mahkemeye getirilmesi sırasında mahkeme önünde fotoğraf çekmeye çalışırken zanlı yakını H. A. tarafından saldırıya uğradı.



Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) yazılı açıklama ile olayı duyurarak, saldırıya uğrayan muhabirlere geçmiş olsun dileğinde bulundu, saldırganın cezalandırılmasını talep etti.



Basın-Sen açıklamasına göre, olayda Kıbrıs Gazetesi muhabiri Sedef Boşnak hafif şekilde yaralandı ve ileri tetkik için hastaneye kaldırıldı. Saldırgan polis tarafından tutuklandı.



Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan, “Meslektaşlarımızın, mahkemede görev sırasında zanlı yakınları tarafından saldırıya uğramaları, ülkemizdeki ‘basın özgürlüğünün’ ulaştığı düzeyi bir kez daha ortaya koymuştur. Halkın haber alma hakkını, halk adına kullanan basın emekçilerinin, habere ulaşmalarının darp yoluyla engellenmesi hesapsız kalmamalıdır”dedi.



Soyalan,” Ülkede yaşayan tüm vatandaşların hakkını korumak, dahası görev başındaki basın mensubunu korumakla yükümlü olan polis güçlerinin başarısızlığının üzerinde durulması gereken bir konu” olduğunu belirtti.



Polis güçlerinin, basın emekçilerine karşı yapılan saldırılara son verilmesi için gereken önlemleri almasını talep eden Soyalan, saldırıya uğrayan basın emekçilerinin poise şikayette bulunduğunu açıkladı.



Soyalan, “Saldırıya maruz kalan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, saldırgan H. A.’nın yasaların emrettiği şekilde cezalandırılması gerektiğini ve sürecin takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz” dedi.





