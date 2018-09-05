Basın-Sen, Yarın Düzenlenecek Yürüyüşe Katılım Çağrısı Yaptı

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Sendikal Platform tarafından yarın düzenlenecek yürüyüşe katılım çağrısı yaptı.

Kişmir, yazılı açıklamasında, “Sömürülen emeğe sahip çıkmak, ithal krizin getirisi ile yapılan zamlara karşı tepki koymak, Birleşik Kıbrıs’a ulaşmak, Kıbrıslı Türkleri aşağılayan tüm kesimlere karşı dik durmak ve toplumsal varoluşa sahip çıkmak için” yarın saat 18.00’de Dereboyu’ndaki trafik ışıklarından başlayacak Toplumsal Varoluş Yürüyüşü’ne katılacaklarını bildirdi.



İçinden geçilen krizin geçici olmadığını, ileriki günlerin çok daha kritik olmasının beklendiğini kaydeden Kişmir, özellikle dar gelirli kesimi felakete sürükleyen ithal krizin hızlı bir şekilde diğer kesimlere de yayıldığını ve her sınıfın bu krizden etkilenmeye başladığını belirtti.



Bunun toplumsal ve siyasal bir sorun olduğuna dikkat çeken Kişmir, “Sorunun kaynağı da Ankara’ya olan ekonomik ve siyasal bağımlılığımızdır” ifadelerini kullandı.



Türkiye’deki en ufak bir sarsıntının Kıbrıs’ın kuzeyinde deprem etkisi yaptığını belirten Kişmir, bağımsız bir yapıya kavuşmanın zamanı geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



“Bunun da tek yolu bir taraftan dayatmalara karşı mücadele etmek ve kendi kendine yetebilen bir yapı yaratmak, diğer yandan ise birleşik bir Kıbrıs’a ulaşmak için var gücümüzle çalışmaktan geçmektedir. Bunları yapmadan mevcut düzen içerisinde makyaj sanatına soyunmanın sonu toplumsal yok oluşumuzu getirecektir.”



