BASIN-SEN: “SENDİKALAŞMANIN ÖNÜNÜ AÇACAK HER TÜRLÜ MÜCADELE VERİLECEK"

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), özel sektörde sendikalaşmanın önünün açılması için, bu yönde mücadele veren kuruluşlarla birlikte hareket edeceğini belirtti.



Basın-Sen’den yapılan açıklamada, “Özellikle üyelerimizin yüzde 65’inin özel sektör çalışanı olması bizi bu mücadelenin bir parçası haline getirmiştir. Geçtiğimiz meclis döneminde özel sektörde sendikalaşmanın zorunlu olmasına yönelik meclise sunulan yasa önerisinin hiç vakit kaybedilmeden meclisin gündemine alınması ve yasallaşması gerekmektedir” dedi.



Sendika olarak amaçlarının emekçinin haklarının teminat altına alınması olduğu ifade edilen açıklamada, bu yönde Bağımsızlık Yolu’nun vermekte olduğu mücadeleyi takdir ettikleri kaydedildi.



Açıklamada, “Önümüzdeki süreçte gerek Bağımsızlık Yolu, gerekse bu konuda fikir birliğine vardığımız tüm paydaşlarla özel sektörde sendikalaşmanın önünü açacak her türlü mücadelede birlikte hareket edeceğimizi kamuoyuna duyururuz” ifadeleri kullanıldı