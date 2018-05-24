Basın-Sen seçim adaylığı dolayısıyla Soyalan’ın görevini geçici olarak dondurma kararı aldı

Basın- Sen, Sendika Genel Sekreteri Serkan Soyalan’ın yerel seçimlere Lefkoşa’dan Belediye Meclis Üyesi adayı olarak girecek olmasından dolayı Genel Sekreterlik görevini geçici olarak dondurma kararı aldı.



Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yazılı açıklamasında,Sendikanın yaptığı toplantıda Soyalan’ın 24 Haziran’da gerçekleşecek olan yerel seçimlere Lefkoşa’dan Belediye Meclis Üyesi adayı olarak girmesi kararını ve sendikadaki görevlerinin geçici süreliğine dondurulması talebini değerlendirdiğini ve bu kararı aldığını duyurdu.





Kişmir, seçim süreci boyunca Soyalan’ın sendikadaki görevini geçici olarak Çağdaş Öğüç, Öğüç’ün üstlendiği Örgütlenme Sekreterliği görevini ise Evrim Kamalı’nın yürüteceğini de ifade etti.Kişmir, Basın Emekçileri Sendikası Yönetim Kurulu olarak Serkan Soyalan’a ve seçimde yarışacak tüm adaylara başarılar da diledi.