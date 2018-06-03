Basın-Sen, Saffet Soykal İçin Taziye Meajı Yayımladı

Basın Emekçileri Sendikası, bu sabaha karşı hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Saffet Soykal için taziye mesajı yayımladı.



Basın-Sen Genel Sekreteri Çağdaş Öğüç mesajında şunları ifade etti:



“Yıllarca basın alanında ülkemize hizmet vermiş bir duayen olan Saffet Soykal’ı bu sabaha karşı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Birçok basın kuruluşunda görev almış, çok zorlu koşullar altında çalışmış ve yine birçok basın emekçisinin de yetişmesine emek vermiş değerli büyüklerimizden Soykal’ın bugüne kadarki hizmetlerini saygı ile anıyoruz. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm basın camiasına sabırlar diliyoruz.”