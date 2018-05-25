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Basın-sen Reynar’ın İstifasını Değerlendirdi...

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın istifasını yazılı açıklama yaparak değerlendirdi.

Basın-sen Reynar’ın İstifasını Değerlendirdi...

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın istifasını yazılı açıklama yaparak değerlendirdi.

25 Mayıs 2018 Cuma 14:33
Basın-sen Reynar’ın İstifasını Değerlendirdi...


Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın istifasını yazılı açıklama yaparak değerlendirdi.
Kişmir, Reynar’ın istifasını “düzene ve sisteme karşı bir isyan” olarak nitelendirdi.
Kişmir konuya ilişkin açıklamasında, “Bir ülkenin bir yargıcı çıkıp, ‘İçinde yaşadığımız mevcut kurulu düzende göreve devam etmenin hiçbir anlamı ve önemi yoktur’ diyerek istifa ediyorsa, o ülkede yıkılması en zor olan yargı adaletinin de artık bittiğini gösterir” dedi.

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Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın istifasının düzene ve sisteme karşı bir isyan olduğunu savunan Kişmir, bu hareketin, “Düşünce özgürlüğüne yapılan katliama, yargının sağlaması gereken adalete yapılan müdahaleye, kendisini yargının üzerinde gören ve üstünlüğün yargıda değil mecliste olduğunu savunanlara”, burada “Ankara’nın etkisiyle” kurulan yapıya ve bu yapıyı destekleyenlere karşı “yeter artık” demek olduğunu savundu.
Kişmir, “Afrika Gazetesi ve meclis olaylarında ortaya koyduğu duruşla bu toplumun yargıya olan güvenini en üst noktalara çıkaran” Reynar’ın, süreç içerisinde kendisine “Sol” diyen partilerden “alamadığı” destek ve “hükümetin başındaki hukukçu yöneticilerin korkuları yüzünden” gelinen aşamada, “yargının da artık düştüğünü ve istilacı zihniyete teslim olduğunu gördüklerini” ileri sürdü.
Kişmir, Türkiye’nin etkisine yönelik siyasileri eleştirilerde bulunarak “Bu düzen devam ettiği sürece toplum olarak erimeye devam edeceğiz” dedi.
 

Son Güncelleme: 25.05.2018 19:24
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