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Basın-Sen, Kıbrıs Medya Grubu İle Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı

Basın-Sen, Kıbrıs Medya Grubu İle Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı

29 Eylül 2018 Cumartesi 08:23
Basın-Sen, Kıbrıs Medya Grubu İle Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı

KİŞMİR: “BAKANIN VE EKİBİNİN İRADESİ SENDİKALAŞMA SÜRECİNE BÜYÜK İVME KAZANDIRMIŞTIR”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Medya Grubu ile toplu iş sözleşmesi imzaladığını duyurdu.


Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yazılı açıklamasında, sendika olarak basın sektöründeki beşinci toplu iş sözleşmesini imzaladıklarına işaret ederek, bu sayıyı artırma kararlılığında olduklarını belirtti. “Yönetim Kurulu olarak sektörümüz açısından tarihi bir adım atmanın gururunu yaşıyoruz” diyen Kişmir, öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teşekkür etti.


Kişmir, Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili iken özel sektörde sendikalaşmanın önünü açmak için ciddi girişimlerde bulunduğunu belirttiği Zeki Çeler’in, bakan olduktan sonra da samimiyetini ortaya koymasını takdirle karşıladıklarını ifade ederek, “Sayın Bakan ve ekibinin, bu süreci ilk başlattıklarında sadece kendi başına hareket etmek yerine Basın Emekçileri Sendikası ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ni de sürece dahil etmesiyle çok güzel bir tüzük ortaya çıkmış durumdadır. Burada bakanın ve ekibinin iradesi sendikalaşma sürecine büyük ivme kazandırmıştır” dedi.


Sendika yönetimi olarak esas ve asıl amaçlarının; özel sektörde sendikalaşmanın önünü açmak ve sektörde çalışan emekçilerin daha da güvencede çalışmalarını sağlamak olduğuna işaret eden Kişmir, bu tüzüğün, hem emekçileri hem de işverenleri ortak bir noktada buluşturduğunu kaydetti.


ALTINCI SÖZLEŞME BİRİNCİ MEDYA GRUBU İLE…
Basın-Sen Başkanı Kişmir, toplu iş sözleşmesi sayısını artırmakta kararlı olduklarını belirterek, altıncı toplu iş sözleşmesini de ileriki günlerde Birinci Medya Grubu ile imzalama noktasında uzlaşıya vardıklarını açıkladı.

Son Güncelleme: 29.09.2018 12:16
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