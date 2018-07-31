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Basın Sen, Detay Gazetesi İle Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı!

Basın-Sen, Detay Gazetesi ile bugün 2018 – 2019 yıllarını kapsayan 1 yıllık toplu iş sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeye Detay Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Taner Ulutaş ile Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir imza koydu.

Basın Sen, Detay Gazetesi İle Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı!

Basın-Sen, Detay Gazetesi ile bugün 2018 – 2019 yıllarını kapsayan 1 yıllık toplu iş sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeye Detay Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Taner Ulutaş ile Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir imza koydu.

31 Temmuz 2018 Salı 14:06
Basın Sen, Detay Gazetesi İle Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı!

Basın-Sen, Detay Gazetesi ile bugün 2018 – 2019 yıllarını kapsayan 1 yıllık toplu iş sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeye Detay Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Taner Ulutaş ile Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir imza koydu.

Basın-Sen’den yapılan açıklamaya göre, imza töreninde konuşan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürütülen ve hayata geçirilen Yerel İş Gücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü’nün ardından ilk toplu iş sözleşmesinin Detay Gazetesi ile imzalandığını belirtti. Kişmir, “sendika olarak sektör içinde imzalanan üçüncü toplu iş sözleşmesinin Detay Gazetesi ile imzalandığını” ifade ederek, şunları söyledi:

“Hedefimiz, sektörde toplu iş sözleşmelerini artırmak ve hem çalışanların hem de işverenlerin daha güvenceli ve huzurlu bir ortamda çalışmalarını sürdürmelerini sağlamaktır. Bu nedenle bugün toplu iş sözleşmesine imza koyan Detay Gazetesi yönetimine teşekkür ederiz.”

Detay Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Taner Ulutaş ise yaptığı konuşmada, Basın-Sen ile imzalanan Toplu İş Sözleşmesinin çalışanlara hayırlı olmasını diledi. Ulutaş, özel sektörde sendikalaşmanın önemini iyi bilen bir yönetim olarak bugün resmi anlamda atılan bu adım için mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.


 

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Son Güncelleme: 31.07.2018 22:51
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