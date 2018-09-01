Basın-Sen: “Bu topraklarda aslolan iki toplumun siyasi eşitliğidir ve çağdaş bir anayasadır”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, bir çözüm için esas olanın, iki toplumun siyasi eşitliği ve çağdaş bir anayasa olduğunu kaydetti.



Ali Kişmir, 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Kaybedecek zamanımız yoktur. Bağımsız ve bağlantısız bir ülke istiyoruz. Bu topraklarda aslolan, iki toplumun siyasi eşitliğidir ve çağdaş bir anayasadır. Ne İngiltere’nin, ne Türkiye’nin, ne Yunanistan’ın ne de bir başka yabancı gücün bu topraklardaki çıkarları bizi ilgilendirmiyor. Esas olan biz Kıbrıslıların ne istediğidir” dedi.



Kişmir, “Türkçe ile Rumca konuşan Kıbrıslılar olarak ortak bir mücadele başlatılması gerektiğini” de kaydetti.



Açıklamasında Şevket Rado’nun vefatına da değinen Kişmir, Rado’nun; “her daim Kıbrıs’ta çözüme ve barışa inanan, bu uğurda en ön sıralarda mücadele etmekten geri kalmayan, askersiz ve bağımsız bir Kıbrıs’ı savunan, hain damgasını yemekten hiç korkmayan ve gerek çözüm gerekse de toplumsal olaylarda hep dik bir duruş sergileyen” bir kişi olduğunu kaydetti.



