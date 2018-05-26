Basın-sen, Basın Kuruluşlarındaki Çalışma İzinlerinin İşveren Tarafından Çıkarılması Gerektiğini Belirtti



Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen); Türkiye ve diğer yabancı ülkelerden gelen basın çalışanlarının çalışma izni bedellerinin yasalara aykırı şekilde bazı basın kuruluşları tarafından basın çalışanlarına ödettirildiğini kaydetti.





Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, yaptığı yazılı açıklamada, konuyu Çalışma ve Güvenlik Bakanlığına ilettiklerini ve gerekli araştırmaların yapılacağına dair söz aldıklarını belirterek, “Sendika olarak ülkemizdeki tüm yazılı ve görsel basın kuruluşlarımızdan talebimiz yasalara uymaları ve emekçi kardeşlerimizin çalışma izinlerini işverenler olarak kendilerinin çıkarmalarıdır” ifadelerini kullandı.



“Ortada duran bu mağduriyeti sürdürmekte ısrarcı olan basın kuruluşları şunu bilmelidirler ki, emekçileri mağdur etmeyi sürdürdükleri takdirde tüm yasal yollara başvuracağız ve gerekli tüm girişimleri yapacağız” diyen Kişmir, yükümlülüklerini yerine getiren tüm işverenlere de sağladıkları adaletten dolayı teşekkür etti.