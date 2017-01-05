Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Ocak 2017 Perşembe 08:47

BASIN-SEN, BARBAROS ŞANSAL’IN SINIR DIŞI EDİLMESİNDE BAHSİ GEÇEN GEZETECİLERİN ÜYELERİ OLMADIĞINI AÇIKLADI

.

BASIN-SEN, BARBAROS ŞANSAL'IN SINIR DIŞI EDİLMESİNDE BAHSİ GEÇEN GEZETECİLERİN ÜYELERİ OLMADIĞINI AÇIKLADI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
BASIN-SEN, BARBAROS ŞANSAL’IN SINIR DIŞI EDİLMESİNDE BAHSİ GEÇEN GEZETECİLERİN ÜYELERİ OLMADIĞINI AÇIKLADI

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Barbaros Şansal’ın sınır dışı edilmesinde bahsi geçen gazetecilerin Basın-Sen üyesi olmadığını bildirdi.

Basın-Sen Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada,  “Daha önce de bu ve buna benzer olayların yaşandığını hiç ayrım yapmadan ortaya koyarak eleştirmiş bir sendika olarak, bu konu özelinde bahsi geçen gazetecilerin sendikamızla bir bağı olmadığını ve dolayısıyla etik ihlallerde bulunan gazetecilerle ilgili ayrıca açıklama yapma ihtiyaç duyulmadığını da saygılarımızla bildiririz” denildi.

Barbaros Şansal'ın sınır dışı edilmesi ve sonrasında yaşanan linç girişiminin Basın-Sen tarafından yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Fikir özgürlüğü, konuşma özgürlüğü gibi olguların en büyük savunucusu olması gereken bizler, bu konuda sınıfta kalmaktayız. Kendi ülkesindeki savaş ortamından kaçarak ülkeye gelen sığınmacı ve veya mülteciler için rengine, ekonomik durumuna ve etnik yapısına göre şekil verip gazetelerimize basmakta “suçlu” muamelesi yapmakta kullandığımız dil ile ötekileştirdiğimizin farkında mıyız?

Öte yandan tüm dünyada LGBT birey ile ilgili haberler artık daha özenli kullanırken hala köşe yazılarımız, yorumlarımız yaptığımız haberler ile ötekileştirme yaptığımızın farkında mıyız? Nefret söylemi ile ülkedeki etnik yapıları kışkırttığımızın, bu kışkırtma sonucunda belli kesimlerin ekmeğine yağ sürdüğümüzün farkında mıyız? Sendika yönetimi olarak bizler bu gelişmeleri endişe içinde izlemekteyiz. Bulunduğumuz coğrafyada yaşanan terör, gericilik, baskı gibi gelişmeler elbette ki bizi de etkileyecektir”

Açıklamada  tek gailesi kamuoyuna doğru haberi ulaştırmak olan gazetecilerin içerisinde bulunan bazı kişilerin birilerine yaranmak için, fikir beyan eden birini hedef göstermesi, ötekileştirmesi, linç edilmesine yardımcı olması ve hatta bizzat ortamı yaratmasının  kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Gazetecilik meslek ilkelerine bağlı kalarak, çağa  uygun bir dil ve yaklaşım ile mesleğin  gereklerini yerine getirmek durumunda olunduğu ifade edilen açıklamada,  ifade özgürlüğünün sınırının  nefret söylemi olduğu kaydedildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Basın-senBARBAROS ŞANSALGazeteciler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAÜ, POLATPAŞA LİSESİ EĞİTİM FUARI'NDA GELECEĞİN ÜNİVERSİTE ADAYLARI İLE BULUŞTU KAÜ, POLATPAŞA LİSESİ EĞİTİM FUARI'NDA...
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NİN MİLLİ KÜTÜPHANE VE HALK KÜTÜPHANESİ HİZMETE GİRİYOR ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NİN MİLLİ KÜTÜPHANE...
MOLDOVA AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ’NDEN COMRAT DEVLET ÜNİVERSİTESİ’NE ZİYARET MOLDOVA AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ’NDEN COMRAT DEVLET...
Pehlivan “Ekran aşkı galip geldi” Pehlivan “Ekran aşkı galip geldi”
ACİL KAN ARANIYOR ! ACİL KAN ARANIYOR !
SUCUOĞLU: “GÜZELYURT HASTANESİ İÇİN YAKIN ZAMANDA YENİDEN İHALEYE ÇIKACAĞIZ” SUCUOĞLU: “GÜZELYURT HASTANESİ İÇİN YAKIN...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

KAÜ, POLATPAŞA LİSESİ EĞİTİM FUARI'NDA...
Geleceğin üniversite adayı öğrencileri, KAÜ ön lisans programlarına büyük ilgi gösterdi.

Haberi Oku