Basın-Sen, Ayhan Hikmet ve Ahmet Muzaffer Gürkan’ı andı

Basın-Sen, Ayhan Hikmet ve Ahmet Muzaffer Gürkan başta olmak üzere düşünceleri yüzünden katledilen tüm aydınların verdikleri mücadeleleri selamlayarak onları andı.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yaptığı açıklamada, “Rumca ve Türkçe konuşan Kıbrıslıların tek halk olabilmesi ve Kıbrıs'ın tam bağımsız bir şekilde özgürce yaşayabilmesi için mücadele veren iki aydın gazeteci Ayhan Hikmet ile Ahmet Muzaffer Gürkan'ı unutmadıklarını ve unutmayacaklarını” belirtti.

Düşünceleri yüzünden faşist zihniyet tarafından katledilen iki aydının fikirlerini yaşatmak ve hayal ettikleri Kıbrıs'ı yaratmak için üzerlerine düşen sorumlulukların farkında ve gereğini yapmakta kararlı olduklarını dile getiren Kişmir, iki toplumun tek halk, bölünmemiş Kıbrıs'ın ise tek vatan olacağı bir çözümün sağlanması için kalemlerini oynatmaya devam edeceklerini kaydetti.