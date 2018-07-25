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Basın-Sen: “Asgari ücret saptama komisyonu’nun yapısı değiştirilmeli”

Basın-Sen: “Asgari ücret saptama komisyonu’nun yapısı değiştirilmeli”

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:39
Basın-Sen: “Asgari ücret saptama komisyonu’nun yapısı değiştirilmeli”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan beklentilerinin, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yapısının değiştirilerek, masada emekçilerin de temsil edilmesinin sağlanması ve asgari ücretin insani koşullara çekilmesi olduğunu kaydetti.

“Yetki de irade de bakanlığın elindedir” diyen Kişmir, her geçen gün alım gücü sefalet ücretinin çok daha altına düşen asgari ücretle çalışan emekçilerin, artık dayanacak gücü kalmadığını, bu adımın derhal bakanlık tarafından atılması gerektiğini kaydetti.

Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücrete son yapılan artıştan sonra Çalışma Bakanı Zeki Çeler’in Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yapısının değiştirileceğini söylediğini hatırlatarak, Çeler’in bu açıklamalarının çok önemli bir gerçeği ortaya koyduğunu ifade etti ve şöyle devam etti:

“Sendika olarak biz de sayın bakanın bu açıklamalarına destek vermiş ve derhal bu adımın atılmasını talep etmiştik. Ne yazık ki geçen süreç içerisinde komisyonunun yeniden düzenlenmesine yönelik ve emekçilerin de o masada temsil edilmesini sağlayacak adım atılmamış, mevcut yapı ile yeniden asgari ücretin tespit edilmesi için toplantılar yapılmaya başlanmıştır. Bu yapısı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çıkacak olan sonucun karşılığının “Dağ fare doğurdu” olacağı açıktır. Çünkü o masada emekçiler temsil edilmemekte, sermayenin ağırlığı fazlasıyla hissedilmektedir.”

“YUNAN HALKININ ACISI ACIMIZ”

Öte yandan Yunanistan’daki yangın felaketinden duydukları üzüntüyü de dile getiren Kişmir, “Yunanistan’da yaşanan yangın felaketinin bizleri derinden üzdüğünün ve de derinden etkilediğinin bilinmesini istiyoruz. Basın-Sen olarak bu süreçte Yunan Halkına yapılmak için düzenlenecek olan yardım kampanyalarına aktif destek vereceğimizi ve Yunan Halkının acısını paylaştığımızı, acılarının acımız olduğunu belirtiriz” dedi.

 

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Son Güncelleme: 25.07.2018 18:41
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