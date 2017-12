BASIN-SEN, ARİF HASAN TAHSİN’İ ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANDI

Basın-Sen, Arif Hasan Tahsin’i ölüm yıldönümünde anarak, “Nefes aldığımız sürece onun eserlerini ve fikirlerini yaşatmaya, mücadelesini ise örnek almaya devam edeceğiz” dedi.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yaptığı açıklamada, Kıbrıslıların sesi olduğu, her daim Kıbrıslılığı öne çıkardığı, toplumuna karşı yapılan her saldırıda ayağa kalkıp haddini aşanlara gereken cevabı verdiği ve yazdığı yazılarla birçoğuna ışık tuttuğunu belirttiği Arif Hasan Tahsin’i ölümünün yıldönümü olan bugün saygı ve özlemle andıklarını vurguladı.

“İçerisinde bulunduğumuz dönemde eksikliğini her gün biraz daha fazla hissettiğimiz Arif Hoca, gerek sendikacılık yaşantısında gerekse de gazetecilik yıllarında bu topluma çok şeyler katmıştır” diyen Kişmir, Arif Hoca’nın hayatı boyunca örnek alınacak bir duruş ortaya koymasının yanı sıra, cesur yüreği ve çekinmeden oynattığı kalemi ile rehberlik ettiğini belirtti.

Kişmir, “Özellikle ‘Aynı yolu yürüyenler farklı yerlere varamazlar’ söylemi biz mücadele örgütlerine yol göstermiştir. Mücadele dolu yaşantısı ile bu toplumun bağımsızlık mücadelesine ve Kıbrıs’taki çözüm çalışmalarına büyük katkıları olan Arif Hoca’yı unutmak mümkün değil” dedi.