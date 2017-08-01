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01 Ağustos 2017 Salı 13:38

Basın-sen, AÖA’nın Kapatılmaya Çalışıldığını İleri Sürdü

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin (AÖA) kapatılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Basın-sen, AÖA'nın Kapatılmaya Çalışıldığını İleri Sürdü
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KİŞMİR, AÖA’NIN YAŞATILMASI İÇİN İRADE ORTAYA KOYAN KESİMLERE DESTEK BELİRTTİ

 Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin (AÖA) kapatılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, “Atatürk Öğretmen Akademisi’ne yönelik girişimleri de dikkatle takip ediyor ve AÖA’nın yaşatılması için başta Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olmak üzere bu yönde irade ortaya koyan tüm kesimleri selamlıyoruz” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın uygulamalarını “topluma ihanet” şeklinde değerlendiren Kişmir, Berova’yı istifa etmeye çağırdı.

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