Basın-Sen Afrika Gazetesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Dava Açılmasını Eleştirdi



Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), yaptığı iki yayınla ilgili KKTC Başsavcılığı tarafından hakkında açılmış dava bulunan Afrika Gazetesi için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da dava açılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.



Basın –Sen Başkanı Ali Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, “Düşünce ve fikir özgürlüğünü önceliği yapmış bir örgüt olarak, Afrika Gazetesi’nin susturulmasına yönelik atılan bu baskıcı adımları reddediyor ve Afrika Gazetesi’ne dayanışmamızı belirtiyoruz” dedi.



“Türkiye’de olduğu gibi Kıbrıs’ta da muhalif basının susturulmasının amaçlandığını” iddia eden Kişmir, “Bu durumu kabul edebilmemiz mümkün değildir. Değerli toplumumuz, basın özgürlüğü bizlerin onurudur. Bu yönde hangi basın kuruluşumuza olursa olsun yapılacak olan bu tür saldırılara karşı gerekli mücadele vereceğimizi ve bu basın kuruluşlarımızla dayanışma içerisinde olacağımızı açıkça ifade ederiz” ifadelerini kullandı.

