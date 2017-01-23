Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Ocak 2017 Pazartesi 15:24

“Basın Özgürlüğü Önündeki Engeller: Dünya Ve Kıbrıs’taki Durum” Konulu Konferans Düzenleniyor

'Basın Özgürlüğü Önündeki Engeller: Dünya Ve Kıbrıs'taki Durum” Konulu Konferans Düzenleniyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

KONFERANSTA “GİDEREK DAHA DA KUTUPLAŞAN BİR DÜNYADA, DEĞİŞEN MEDYA, VE BUNUN DEMOKRATİK SÜREÇLERLE OLAN İLİŞKİSİ” İNCELENECEK

 “Basın Özgürlüğü Önündeki Engeller: Dünya ve Kıbrıs’taki Durum” konulu konferans düzenleniyor.

Konferansta “giderek daha da kutuplaşan bir dünyada, değişen medya ve bunun demokratik süreçlerle olan ilişkisi” incelenecek.

6 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan konferans ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yer alacak ve saat 10:00’da başlayacak.

“Medya özgürlüğü kısıtlamalarının yapısal ve siyasi zemini ve haberi doğrulama kuralı ile etik normlara uymayan bloglar ve paylaşımlar çağında, etik davranış ve hesap verebilirliğin nasıl teşvik edileceği”, konferansın odağı olacak.

Cevap aranacak kilit sorular arasında “Gerçeğe dayalı gazeteciliğe olan güven neden azalıyor? Ne gibi faktörler ve güçler devrede? Bu nasıl aşılabilir? Kamuoyunu etkileyen güçler tarafından kontrol edilebileceği ortaya çıkan medyaya nasıl güven tesis edebiliriz?” soruları var.

Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Bilgi Ofisi, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç Dışişleri Bakanlıkları ile Prio tarafından yapılan  ortak açıklamaya göre, konferansta sorular “özellikle Kıbrıs’taki gibi çatışmalı durumlarda demokratik karar alma bağlamında” incelenecek.

İlk panelde bir araya gelecek uzmanlar, tüm dünyada basın özgürlüğü önündeki mevcut yapısal ve siyasi engellerin ve demokratik karar alma süreçlerinde medyanın sorumluluğunun öneminin genel bir değerlendirmesini yapacaklar.

İkinci panelde ise, bu değerlendirmeler ışığında, “medya özgürlüğü önündeki engellerin çoğunlukla yapısal olduğu ve çoğu gazetecinin etik kurallar da dahil resmi bir gazetecilik eğitimi almadığı” görüşüyle “Kıbrıs”taki medyanın durumuna bakılacak.

Konferansın başında, organizatörler adına İsveç’in Lefkoşa Büyükelçisi Anna Olsson ile Avrupa Parlamentosu’nun ilk Başkan Yardımcısı Maired McGuinnes karşılama  konuşmalarını yapacak.

Ardından Medya Özgürlüğü OSCE Temsilcisi Dunja Mijatovic  bir açılış konuşması yapacak.

Açılış konuşmasının ardından sunumlara geçilecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalbine Yenildi Kalbine Yenildi
2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu Tanıtıldı; Heyecan Başlıyor... 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu Tanıtıldı;...
Engelsiz Yaşam Evi Yararına Bu Akşam Konser Verilecek Engelsiz Yaşam Evi Yararına Bu Akşam Konser Verilecek
Evrensel Hasta Akları Derneği “hastaların İyi Kalitede Hizmet Alamadığı” Görüşünde Evrensel Hasta Akları Derneği “hastaların İyi...
Khyd’nin Kanser Farkındalık Seminerleri Devam Ediyor Khyd’nin Kanser Farkındalık Seminerleri Devam...
Berova Kanser Hastalarına Yardım Derneği Heyetini Kabul Etti Berova Kanser Hastalarına Yardım Derneği Heyetini...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Kalbine Yenildi

Haberi Oku